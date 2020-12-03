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Дорожает проезд в общественном транспорте: сколько придется платить в Минске
03.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек - Sputnik. Проезд в общественном транспорте столицы подорожает вслед за ростом стоимости талончиков в некоторых областных городах, следует из решения Минского горисполкома.
© Sputnik / Александр Уткин
В результате за проезд в автобусе, троллейбусе или трамвае регулярного маршрута нужно будет заплатить 75 копеек, за жетон на метро - 80 копеек.
Столько же будет стоить одно место ручной клади: для наземного транспорта - 75 копеек, для подземки - 80 копеек.
За проезд в автобусе экспресс-маршрута нужно будет заплатить 90 копеек, столько же будет стоить и одно место ручной клади.
А вот сколько будут стоить некоторые виды проездных билетов:
суточный проездной на наземный транспорт - 3,71 рубля;
проездной на 1 месяц на наземный транспорт - 33,75 рубля;
проездной на 1 месяц на метро - 36 рублей;
проездной на 1 месяц на автобусы экспресс-маршрута - 40,5 рублей.
Обновленную стоимость различных видов проездных документов можно посмотреть
Напомним, что в ноябре стоимость на проезд в общественном транспорте
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В некоторых областях Беларуси, а также в столице, проезд подорожает в ближайшие дни, кое-где цены стали выше уже в ноябре.
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