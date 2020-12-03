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Дорожает проезд в общественном транспорте: сколько придется платить в Минске

03.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек - Sputnik. Проезд в общественном транспорте столицы подорожает вслед за ростом стоимости талончиков в некоторых областных городах, следует из решения Минского горисполкома.

© Sputnik / Александр Уткин
Проезд в общественном транспорте дорожает: что будет с маршрутками?

В результате за проезд в автобусе, троллейбусе или трамвае регулярного маршрута нужно будет заплатить 75 копеек, за жетон на метро - 80 копеек.

Столько же будет стоить одно место ручной клади: для наземного транспорта - 75 копеек, для подземки - 80 копеек.

За проезд в автобусе экспресс-маршрута нужно будет заплатить 90 копеек, столько же будет стоить и одно место ручной клади.

А вот сколько будут стоить некоторые виды проездных билетов:

суточный проездной на наземный транспорт - 3,71 рубля;

проездной на 1 месяц на наземный транспорт - 33,75 рубля;

проездной на 1 месяц на метро - 36 рублей;

проездной на 1 месяц на автобусы экспресс-маршрута - 40,5 рублей.

Обновленную стоимость различных видов проездных документов можно посмотреть здесь.

Напомним, что в ноябре стоимость на проезд в общественном транспорте подорожал в Гомельской и Гродненской областях, с первых числен декабря - в Витебской и Брестской, о повышении цен накануне объявили и власти столицы.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В некоторых областях Беларуси, а также в столице, проезд подорожает в ближайшие дни, кое-где цены стали выше уже в ноябре.
 
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