Дорожает проезд в общественном транспорте: сколько придется платить в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек - Sputnik. Проезд в общественном транспорте столицы подорожает вслед за ростом стоимости талончиков в некоторых областных городах, следует из решения Минского горисполкома.

В результате за проезд в автобусе, троллейбусе или трамвае регулярного маршрута нужно будет заплатить 75 копеек, за жетон на метро - 80 копеек.

Столько же будет стоить одно место ручной клади: для наземного транспорта - 75 копеек, для подземки - 80 копеек.

За проезд в автобусе экспресс-маршрута нужно будет заплатить 90 копеек, столько же будет стоить и одно место ручной клади.

А вот сколько будут стоить некоторые виды проездных билетов:

суточный проездной на наземный транспорт - 3,71 рубля;

проездной на 1 месяц на наземный транспорт - 33,75 рубля;

проездной на 1 месяц на метро - 36 рублей;

проездной на 1 месяц на автобусы экспресс-маршрута - 40,5 рублей.

Обновленную стоимость различных видов проездных документов можно посмотреть здесь .

Напомним, что в ноябре стоимость на проезд в общественном транспорте подорожал в Гомельской и Гродненской областях, с первых числен декабря - в Витебской и Брестской, о повышении цен накануне объявили и власти столицы.

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