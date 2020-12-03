|
Найти работу или связать носки в ИВС. Брестчане создали чат взаимопомощи
03.12.2020 09:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В телеграме появился чат
Помощь может быть самая разная: отдать какую-то одежду, мебель или предметы быта, помочь с доставкой продуктов и лекарств, поговорить с психологом, выгулять собаку, связать теплые носки в ИВС и даже найти работу.
Сейчас в чате более 800 неравнодушных брестчанин. Администраторы планируют создать сайт со списком помощи, которую можно получить, личным кабинетом и рассылкой по e-mail.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощь может быть самая разная: отдать какую-то одежду, мебель или предметы быта, помочь с доставкой продуктов и лекарств.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)