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Найти работу или связать носки в ИВС. Брестчане создали чат взаимопомощи

03.12.2020 09:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В телеграме появился чат «Доброта в Бресте», где люди безвозмездно помогают друг другу, сообщает «Бинокль».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: freestocks/unsplash.com

Помощь может быть самая разная: отдать какую-то одежду, мебель или предметы быта, помочь с доставкой продуктов и лекарств, поговорить с психологом, выгулять собаку, связать теплые носки в ИВС и даже найти работу.

Сейчас в чате более 800 неравнодушных брестчанин. Администраторы планируют создать сайт со списком помощи, которую можно получить, личным кабинетом и рассылкой по e-mail.

 
Теги: Брест
 
 
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Помощь может быть самая разная: отдать какую-то одежду, мебель или предметы быта, помочь с доставкой продуктов и лекарств.
 
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