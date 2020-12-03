Найти работу или связать носки в ИВС. Брестчане создали чат взаимопомощи

Источник материала: Tut.by

В телеграме появился чат «Доброта в Бресте» , где люди безвозмездно помогают друг другу, сообщает «Бинокль» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: freestocks/unsplash.com

Помощь может быть самая разная: отдать какую-то одежду, мебель или предметы быта, помочь с доставкой продуктов и лекарств, поговорить с психологом, выгулять собаку, связать теплые носки в ИВС и даже найти работу.

Сейчас в чате более 800 неравнодушных брестчанин. Администраторы планируют создать сайт со списком помощи, которую можно получить, личным кабинетом и рассылкой по e-mail.