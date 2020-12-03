|
В Столине возбудили уголовные дела за протестные надписи на стенах и заборе
03.12.2020 09:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Столине неизвестные нанесли протестные надписи на забор и стены многоэтажки. Возбуждено уголовное дело, сообщает
На многоэтажку нанесли надписи, а забор Столинской ПМК-24 покрасили под бело-красно-белый флаг.
Расследованием уголовного дела занимается Столинский райотдел Следственного комитета. Обстоятельства в ведомстве сообщить отказались, сославшись на тайну следствия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На многоэтажке нанесли надписи, а забор Столинской ПМК-24 покрасили под бело-красно-белый флаг.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)