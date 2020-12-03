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В Столине возбудили уголовные дела за протестные надписи на стенах и заборе

03.12.2020 09:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Столине неизвестные нанесли протестные надписи на забор и стены многоэтажки. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Медиа-Полесье».


Фото: «Медиа-Полесье»

На многоэтажку нанесли надписи, а забор Столинской ПМК-24 покрасили под бело-красно-белый флаг.

Расследованием уголовного дела занимается Столинский райотдел Следственного комитета. Обстоятельства в ведомстве сообщить отказались, сославшись на тайну следствия.

 
 
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На многоэтажке нанесли надписи, а забор Столинской ПМК-24 покрасили под бело-красно-белый флаг.
 
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