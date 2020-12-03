|
К. Коктыш: Вмешиваясь во внутренние дела Беларуси, Польша преследует свои эгоистичные интересы
03.12.2020 09:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС Запада все отчетливее звучат призывы прекратить торговые отношения с нашей страной. Надо понимать, что, вмешиваясь во внутренние дела Беларуси, Польша в первую очередь преследует свои эгоистичные территориальные интересы. Таким мнением с нашим телеканалом поделился доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО: "Польша пытается возглавить восточноевропейский фронт против Беларуси, чтобы возглавить центр белорусской политики. Игра достаточно проста и комбинация достаточно понятна. Ты всех убеждаешь, что ты являешься главным входом к белорусской политике, что ты олицетворяешь политику Запада в отношении Беларуси, а дальше ты начинаешь диктовать условия, заключать сделки на выгодных для тебя условиях. Это из теории переговоров известный и понятный фокус. Естественно, он преследует свои эгоистичные интересы, страновые интересы. По большому счету это попытка монополизировать переговоры с Минском, сконцентрировать переговорный ресурс в своих руках. Он очень понятен с точки зрения Варшавы. С другой стороны, на это вряд ли согласятся Берлин, Париж, чтобы Варшава выражала их интересы, да и Вашингтон привык говорить самостоятельно. Здесь замысел понятен, но вряд ли он будет реализован".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С Запада все отчетливее звучат призывы прекратить торговые отношения с нашей страной. Надо понимать, что, вмешиваясь во внутренние дела Беларуси, Польша в первую...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)