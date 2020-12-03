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Владимир Лиходедов презентовал альбом "Шматнацыянальная Беларусь"

03.12.2020 09:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Книжная новинка о толерантности. Лауреат премии президента "За духовное возрождение" Владимир Лиходедов презентовал альбом "Шматнацыянальная Беларусь". Под одной обложкой  более 4 сотен открыток и фотоснимков из личного собрания коллекционера. Некоторые представлены впервые. Материалы рассказывают об этническом и конфессиональном многообразии нашей страны. На страницах и местечки Беларуси, на территории которых дружно уживались церкви, костелы, синагоги, мечети и протестантские храмы. 

Владимир Лиходедов, лауреат премии за "Духовное возрождение", коллекционер: "Все время на наших территориях и разные национальности, и разные конфессии жили в мире и согласии. И вот поэтому хотелось и молодому поколению, и нашим гостям показать все многообразие красок нашей Родины. Я считаю, что это одна из моих лучших книг, она действительно получилась грандиозная.  В ней удалось показать не только то, что здесь жили белорусы, русские, поляки, евреи, литовцы, латыши, но здесь также представлены и немцы, и турки, татары, французы".

Издание - продолжение проекта "В поисках утраченного"

Издание стало продолжением проекта «В поисках утраченного». На основе коллекции Владимира Лиходедова уже издано три десятка книг.

 
 
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Книжная новинка о толерантности. Лауреат премии президента "За духовное возрождение" Владимир Лиходедов презентовал альбом "Шматнацыянальная Беларусь". Под одной...
 
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