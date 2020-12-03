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Издание - продолжение проекта "В поисках утраченного"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владимир Лиходедов презентовал альбом "Шматнацыянальная Беларусь" Книжная новинка о толерантности. Лауреат премии президента "За духовное возрождение" Владимир Лиходедов презентовал альбом "Шматнацыянальная Беларусь". Под одной...

Книжная новинка о толерантности. Лауреат премии президента "За духовное возрождение"презентовал альбом "Шматнацыянальная Беларусь". Под одной обложкой более 4 сотен открыток и фотоснимков из личного собрания коллекционера. Некоторые представлены впервые. Материалы рассказывают об этническом и конфессиональном многообразии нашей страны. На страницах и местечки Беларуси, на территории которых дружно уживались церкви, костелы, синагоги, мечети и протестантские храмы.Издание стало продолжением проекта «В поисках утраченного». На основе коллекции Владимира Лиходедова уже издано три десятка книг.