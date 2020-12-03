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М. Пискорский о заинтересованности Польши в экономическом расшатывании Беларуси

03.12.2020 09:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что касается наших ближайших западных соседей - Польша планирует создать ситуацию, чтобы рухнула экономика Беларуси. Раньше призывали к забастовкам - метод не сработал, сейчас идут призывы к тому, чтобы прекратить торговые отношения с нашей страной. О заинтересованности Польши - в экономическом расшатывании Беларуси нашему телеканалу рассказал известный польский политолог Матеуш Пискорский.

Матеуш Пискорский, политолог (Польша): "Это планируют кураторы Польши, потому что Польша, я подчеркиваю, является всего лишь инструментом определенных западных сил, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки в Беларуси. Это планируют определенные экономические игроки, которым просто выгодно, чтобы полностью уничтожить довольно эффективно и успешно работающую даже во время кризиса белорусскую экономику. За попытками разрушения успешной белорусской экономической системы стоят, во-первых, транснациональные корпорации, которые имеют очень сильные возможности лоббирования своих интересов, особенно в США. А Польша является только исполнителем, потому что с точки зрения польской экономики, производителей, с точки зрения потребителей тоже крайне невыгодно разрушать те экономические связи, которые наши страны сумели наладить и выстроить за последние тридцать лет". 

 
 
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Что касается наших ближайших западных соседей - Польша планирует создать ситуацию, чтобы рухнула экономика Беларуси. Раньше призывали к забастовкам - метод не...
 
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