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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так М. Пискорский о заинтересованности Польши в экономическом расшатывании Беларуси Что касается наших ближайших западных соседей - Польша планирует создать ситуацию, чтобы рухнула экономика Беларуси. Раньше призывали к забастовкам - метод не...

Что касается наших ближайших западных соседей - Польша планирует создать ситуацию, чтобы рухнула экономика Беларуси. Раньше призывали к забастовкам - метод не сработал, сейчас идут призывы к тому, чтобы прекратить торговые отношения с нашей страной. О заинтересованности Польши - в экономическом расшатывании Беларуси нашему телеканалу рассказал известный польский политолог Матеуш Пискорский.