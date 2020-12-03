Суд по иску Мининформа против TUT.BY. Что происходит в стране 3 декабря

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Экономическом суде Минска пройдет основное судебное заседание по иску Министерства информации о лишении TUT.BY статуса СМИ. Представитель госоргана настаивает на том, что недостоверная информация могла нанести вред государственным и общественным интересам, было нарушено конституционное право граждан на получение правдивой информации о деятельности госорганов. Об этом, а также о других событиях дня читайте в нашем ежедневном онлайне.