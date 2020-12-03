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Суд по иску Мининформа против TUT.BY. Что происходит в стране 3 декабря
03.12.2020 10:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Экономическом суде Минска пройдет основное судебное заседание по иску Министерства информации о лишении TUT.BY статуса СМИ. Представитель госоргана настаивает на том, что недостоверная информация могла нанести вред государственным и общественным интересам, было нарушено конституционное право граждан на получение правдивой информации о деятельности госорганов. Об этом, а также о других событиях дня читайте в нашем ежедневном онлайне.
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