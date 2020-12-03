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Самые дешевые в Брестской области. Узнали, сколько будут стоить новогодние елки

03.12.2020 10:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 19 до 23 декабря в разных областях начнут работать елочные базары. По данным Минлесхоза, в среднем новогодние деревья будут стоить 10−17 рублей.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В среднем по стране цена на елки до метра составит 10 рублей, от метра до двух — 12 рублей, от двух до трех — 13 рублей. Это, уточняют в пресс-службе Минлесхоза, стоимость новогодних деревьев на торговых базарах и складах лесхозов.

— В лесничествах цены на деревья традиционно ниже, — говорит пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева. — Елка до метра обойдется примерно в 7 рублей, до двух — 9 рублей, до трех — 13 рублей.

Самая низкая цена на елки будет в Брестской области. Новогодняя красавица до метра здесь потянет на 6,9 рубля. Дороже всего в Минске и Минской области. За то же дерево здесь у вас попросят 12,2 рубля.

— Хочу уточнить, что все это цены на государственные елки. В прошлом году нам поступало много звонков по поводу стоимости деревьев у частников. Это решают сами предприниматели, мы их никак не регулируем, — отмечает Анастасия. — Кстати, среди тех, кто решит приобрести новогоднее дерево в кадке, мы, как и прошлой зимой, будем проводить акцию «сохрани символ праздника». С покупкой каждый человек получит памятку по уходу за деревом в кадке. Если, следуя советам, у человека получится сохранить дерево его до весны, то потом он сможет его посадить.

 
Теги: Минск
 
 
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С 19 до 23 декабря в разных областях начнут работать елочные базары. По данным Минлесхоза, в среднем новогодние деревья будут стоить 10−17 рублей.
 
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