Предупреждения, штрафы, сутки. Как государство борется с БЧБ-флагами

Источник материала: Tut.by

Если на первом воскресном марше белорусы растянули у стелы огромное БЧБ-полотно и получили классные фотографии в Instagram, то сейчас за выход на улицу с таким флагом многие получают уже «сутки». Недавно выяснилось, что даже и на улице быть не надо: некоторые минчане отбывают арест за БЧБ-флаги, висящие у них дома. TUT.BY вспоминает, как развивалось отношение власти к символу протеста, и спрашивает у адвоката, что делать, если вам-таки пришла повестка «за флаг».

Предвыборная кампания-2020 и первые «звоночки»

К минчанину Андрею 6 июля пришел милиционер и попросил снять флаг , так как другие жильцы на него жаловались. Однако сотрудник отметил: закон Андрей не нарушил. Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич тогда отметила, что никаких мер воздействия за вывешенный флаг не предпринято.

Правозащитник Валентин Стефанович еще тогда говорил: нормативных актов, которые бы запрещали вывешивать бело-красно-белый флаг, нет. Есть лишь ограничение на использование незарегистрированной символики во время массовых мероприятий, но данный случай нельзя отнести к массовому мероприятию.

Через месяц, 3 августа, к минской пятиэтажке на улице Гая, 15 подогнали кран с люлькой и сняли с балкона бело-красно-белый флаг. В ГУВД Мингорисполкома нам пояснили инцидент : поступило заявление от гражданина — мол, флаг оскорбляет его моральные принципы и взгляды, поэтому символику сняли в рамках проверки в порядке ПИКоАП РБ.

Минчанин, который наблюдал за происходящим, рассказывал:

— В одном из окон на первом этаже висит наклейка «ямы97%» — а с ней как поступят, стекло ночью разобьют, что ли?

Тогда еще казалось, что это шутка и такое на самом деле невозможно. Однако о разбитых стеклах (правда, неизвестно кем) мы еще услышим .

Через день, 4 августа, к живущим на Сморговском тракте минчанам возник вопрос из-за штор , сшитых в бело-красно-белом цвете. Сотрудники Центрального РУВД пытались предъявить собственнику статью 21.13 КоАП «Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения». А в Витебске в тот же день БЧБ-флаг снимали с балкона с помощью люльки. Житель квартиры позже вывесил белые и красную майку в цветах флага — возможно, он был первый, кто так сделал.

7 августа сотрудники МЧС снова снимали БЧБ-флаги в Минске, в районе вокзала.

3 сентября. Первое срезание ленточек

Впервые «двор Перемен» на Сморговском тракте — Червякова милиция приехала 3 сентября. Сотрудники и люди в штатском убирали сотни белых и красных лент, которые местные жители на днях привязали к ограждению, а заодно закрашивали мурал с «диджеями перемен».

На следующий же день, 4 сентября, местные жители восстановили инсталляцию, добавив красно-зеленые ленты. Так все началось.



Фото: читатель TUT.BY

В том же месяце подобные инсталляции из лент стали появляться в различных дворах Минска и не только ( например, в Жлобине ). Правда, бороться с ними приезжала уже в основном не милиционеры в форме, а неизвестные в штатском.

Весь сентябрь. Штрафы от МЧС товариществам собственников активных кварталов

5 сентября в «Каскад» приехали МЧС, силовики и глава района — снимать вывешенные жителями БЧБ-флаги. По мнению главы администрации Фрунзенского района Сергей Шкруднев, они нарушали внешний вид фасадов здания. Жители считали, что фасадов полотна не касаются.





Позже в том же месяце двор пришли проверить из РОЧС. Первый заместитель Фрунзенского РОЧС Вячеслав Савкович составил протоколы о нарушениях правил пожарной безопасности. Вопросы были к пожарным кранам, доводчикам лифтовых холлов, строительному мусору и другим моментам.

Протоколы выписали по части 1 статьи 23.56 КоАП «Нарушение законодательства о пожарной безопасности». Но сделали пометку: правонарушением вред не причинен.

Тем не менее четыре товарищества получили максимальный штраф по этой статье — каждое по 200 базовых величин (5400 рублей). Также штрафы получили председатели товариществ как должностные лица: 29 базовых одному председателю и 30 — второму.

15 сентября. Заявление главы Центрального района: «Дома — пожалуйста»

Глава администрации Центрального района Минска Дмитрий Петруша в середине сентября встречался с минчанами. Жителей района интересовало в том числе, имеют ли они право вывешивать флаги в окнах. Тогда чиновник говорил , что сама символика не запрещена, а все вопросы — к флагам на фасадам.

— Порой закрывают даже окна соседям, они жалуются. Тогда мы просим флаги самим снять, если не хотят, то привлекаем к административной ответственности, — объяснял Петруша. — Не трогаем фасад, а дома, если есть желание, — пожалуйста. Но света же будет меньше попадать. <…> Я не слышал, чтобы давали штрафы за флаги, которые висят внутри квартир. Это историческая символика, а «Погоня» вообще же в статусе историко-культурной ценности. У меня она вызывает абсолютно нормальные ассоциации.

Если людей с флагами и задерживают, подчеркнул глава администрации Центрального района, то не за символику, а за участие в незаконных массовых мероприятиях.

30 сентября. «Пикет» на собственном балконе и наказание за него

30 августа по Витебску ходили мирные демонстранты — они прошли также мимо дома на проспекте Строителей, где живет семья Северинец. Татьяна и Константин, а также их знакомая, которая пришла в гости, вышли на лоджию и приветствовали шествие большим БЧБ-флагом.

В протоколе указано, что Татьяна «находилась в общественном месте — на лоджии в своей квартире, и на глазах у других горожан принимала активное участие в пикетировании: выражала общественно-политические интересы с использованием бело-красно-белого полотнища, привлекала внимание прохожих, показывала жесты руками».



Тот самый «пикет»

Ровно через месяц после приветствия Северинцами шествия судья Михаил Юрченко из суда Первомайского района Витебска признал Татьяну и Константина Северинцев виновными в нарушении закона о массовых мероприятиях (статья 23.34 КоАП). Размахивание бело-красно-белым флагом на собственной лоджии семьи расценили как несанкционированное пикетирование. Татьяна Северинец получила штраф в 25 базовых величин, а Константину Северинцу вынесли предупреждение.

Октябрь. «Ковровые дорожки» из БЧБ внутри автозаков и тюрем

В октябре белорусы стали часто замечать, что ступеньки в автозаки и автобусы силовиков стали устилать БЧБ-флагами. В таких случаях задержанному нужно пройтись по протестному символу, чтобы войти внутрь.

В ноябре практика продолжилась.

Белорусы, освободившиеся после отбывания ареста, не раз рассказывали TUT.BY, что БЧБ-флаг силовики используют в качестве «ковровых дорожек» для протестующих. А если те отказываются по ним пройти, наказываются стоянием на растяжке или на коленях на несколько часов.

27 октября. Снова снятие флага вышкой и повестка

К минчанину Дмитрию, живущему на Бобруйской, 23, вопросы стали возникать еще до выборов. Летом к нему приходили милиционеры из Октябрьского РУВД. Правоохранители объяснили, что снять флаг — просьба, а не требование. Молодой человек ответил: «Тогда пусть висит».

8 октября флаг Дмитрия впервые попал в новости : неизвестный пытался выудить его с балкона минчанина удочкой (не получилось). А практически сразу после этого жителю дома на Бобруйской пришла повестка: его хотели привлечь по ст. 21.13 КоАП РБ (Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения) «за размещение незарегистрированной символики». Дмитрию и его адвокату удалось «отбиться» от обвинения.



Фото: читатель TUT.BY

Тогда подключился Октябрьский РОЧС : это ведомство хотело начать дело по 23.56 КоАП (Нарушение законодательства о пожарной безопасности).

— Мне пояснили, что этот кусок ткани несет опасность, — говорил Дмитрий. — Я снова сказал: это мой балкон, имею право на нем сушить что хочу. У меня есть фото с Бобруйской, на которых видно: люди сушат на балконах что угодно.

19 ноября. Новый пункт в допсоглашении для арендаторов ЖК «Магистр»

Жильцы квартала «Магистр» 19 ноября нашли в своих почтовых ящиках допсоглашения на аренду квартир — с новым пунктом. Судя по всему, он касается вывешивания БЧБ-флагов в окнах домов.

В уведомлении говорится, что новая форма типового договора найма арендного жилья утверждена постановлением № 391 Совета министров от 2 июля 2020 года, поэтому допсоглашение необходимо подписать «с целью приведения договора найма в соответствие с действующей редакцией».

Пункт в дополнительном соглашении, на который обратили внимание жильцы, звучит так:

«18. Дополнительные условия. Наниматель и проживающие совместно с ним граждане не вправе размещать в жилом помещении, а также на окнах, внутри балкона, лоджии и за их пределами, в местах общего пользования, на фасаде жилого дома любого рода рекламную, пропагандистскую и иную информацию, а также конструктивные элементы для ее крепления и размещения».

В самом постановлении именно таких условий не прописано. Но в приложении к документу есть шаблоны типовых договоров, судя по ним, этот пункт может быть прописан по желанию. Жильцы предполагают: пропагандистскими материалами будут считать БЧБ-флаги, вывешенные в окнах.

31 октября. «Падение» известного БЧБ-флага в ЖК «Мегаполис»

Высотка на Дзержинского, 129 прославилась среди минчан благодаря своему огромному БЧБ-флагу на крыше. Впервые полотно, ставшее символом протеста, повесили туда еще в августе, но его быстро сняли. С тех пор БЧБ как феникс возрождался на этом шпиле еще шесть раз.

Вероятно, седьмой был последним: 31 октября вместо красно-белого флага на шпиль повесили красно-зеленый, а также приварили к конструкциям крыши колючую проволоку.

По словам жителей дома на Дзержинского, в нем также стали дежурить неизвестные: для их доступа в единственном подъезде здания даже отключили домофон. Кто эти люди и с какой целью там находились, тогда узнать у ГУВД Мингорисполкома не удалось.

ЖК «Мегаполис» также попал в список «протестных дворов», где власти собирались навести порядок. Правда, при обходах квартир о вывешенных в окнах флагах не спрашивали: интересовало только личные данные, наличие автомобиля и огнестрельного оружия.

24 ноября. Сбор информации о протестной символике

Администрация Центрального района потребовала у ТСЖ собрать данные собственников квартир, где вывешена негосударственная символика — флаги и листовки.



Фото: читатель TUT.BY

Председателям правления товариществ грозили статьей 23.1 КоАП (Неисполнение письменного требования (предписания)) в случае не выполнения требования.

Замглавы администрации Центрального района Вадим Передня ответил : по мнению администрации района, размещение такой символики создает условия и предпосылки для нарушений общественного правопорядка и спокойствия, правил пользования и содержания жилых помещений, норм этики, морали и межличностных отношений в общественной среде (например, вражда между соседями, провокации и другое).

В комментарии администрации также говорилось, что исполком как местный госорган вправе владеть сведениями из запроса, но обещали не разглашать данные.

26 ноября. Постановление МЧС об «изделиях из горючего текстиля»

МЧС внесло изменения в Правила пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений. Согласно им, «изделия из горючего текстиля» на фасадах, крышах и даже на крыльце зданий размещать нельзя. Известно об этом стало 26 ноября, но сам новый пункт утвержден постановлением № 39 от 6 октября .

Хотя представители МЧС говорили, что по большому счету в правилах ничего не изменилось, нововведение сразу связали с флагами, которые сейчас массово вывешивают на домах. Белорусский КоАП предусматривает статью за нарушение законодательства о пожарной безопасности — 23.56. Санкции по ней для физлица — предупреждение или штраф до 30 базовых величин.

Отметим, что нежилых зданий (например, главного корпуса БГПУ или филармонии) новшество не касается.

2 декабря. «Сутки» за флаги внутри квартиры

В начале декабря стало известно как минимум о двух случаях, когда белорусов привлекли к ответственности по статье 23.34 КоАП за флаги, висящие внутри их лоджий. Минчанину сначала позвонили из милиции и попросили «написать объяснительную» по этому поводу, а на жителя Логойска сразу составили протокол после дачи пояснений в рамках обыска по уголовному делу о хулиганстве.

Итог: обоих мужчин осудили по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Суд посчитал, что они оба проводили массовое мероприятие — пикетирование без разрешения местного исполкома.



Фото: TUT.BY

Жена мужчины из Логойска с таким решением суда не согласилась: флаг висел внутри их застекленной лоджии, которая по техпаспорту входит в состав нашей квартиры, и за метраж этого помещения семья платила. «Заявку на пикет [в Логойский райисполком] уже подала. Разрешит райисполком пикет или запретит? Или скажет, что балкон — не общественное место? Очень хочется посмотреть на ответ», — комментировала женщина.

Что говорит закон о флагах, вывешенных на балконе

Судя по развитию событий, получить повестку из РУВД сейчас можно даже если БЧБ-флаг висит у вас на балконе с внутренней стороны. Но что надо знать, если снимать вы его все равно не намерены?

Адвокат Антон Гашинский напоминает: в соответствии с Законом «О массовых мероприятиях Республики Беларусь» пикетирование — публичное выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов либо протеста (без шествия), в том числе путем голодовки, по каким-либо проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов и иных средств.

— В настоящее время органы внутренних дел трактуют вывешивание в окнах или лоджиях символики, или бело-красно-белых флагов, как одиночный пикет, направленный на публичное выражение гражданином личных политических интересов, связанных с проведением новых выборов или другими моментами (неоправданного насилия со стороны сотрудников милиции, которое тоже связывает с существующей политической обстановкой), — объясняет адвокат. — Ссылаются при этом на указанную норму закона о том, что это может и выражение гражданином, то есть одним человеком своих интересов, а публичность, по их мнению, заключается в том, что эту символику могут наблюдать посторонние граждане.



Фото: TUT.BY

Вместе с тем, по мнению Антона Гашинского, упускается из виду, что преамбула Закона гласит: настоящий Закон устанавливает порядок организации и проведения в Республике Беларусь собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и иных массовых мероприятий и направлен на создание условий для реализации конституционных прав и свобод граждан, обеспечения общественной безопасности и порядка при проведении этих мероприятий на улицах, площадях и в иных общественных местах:

— Таким образом, одиночный пикет может иметь место только при его проведении в общественном месте, чем не является квартира или лоджия, а также нарушать общественную безопасность, что никак невозможно при простом вывешивании любой атрибутики и незапрещенной символики, — делает вывод специалист.

По этой логике сотрудников правоохранительных органов, получается, за нарушение законодательства о проведении массовых мероприятий возможно привлекать и граждан, которые активно используют официальную государственную символику при подвластных автопробегах или иных мероприятиях.

Что делать, если у силовых органов все равно есть вопросы к вашему флагу

Так как практика привлечения к ответственности за флаг все равно существует, это само по себе может являться поводом для начала ведения административного процесса.

— В таком случае человек вызывается в милицию, причем согласно административно-процессуальному закону вызов лиц, участвующих в административном процессе, может быть сделан также повесткой, высылаемой по почте, телефонограммой или с использованием иных средств связи, — акцентирует Антон Гашинский. — То есть, в принципе просто по звонку, надлежаще зафиксированному в РУВД, вас можно вызвать для составления протокола об административном правонарушении. При этом этот вызов может являться законным требованием сотрудника милиции, которое необходимо исполнить. В случае его неисполнения лицо может быть задержано и привлечено к административной ответственности по ст. 23.4 КоАП.

Адвокат поясняет: так как уже существует практика привлечения к административной ответственности за вывешивания БЧБ-флага, то органы внутренних дел вправе требовать снять такой флаг с балкона либо лоджии. В случае несоблюдения вами данных требований может быть решен вопрос о привлечении одновременно и по ст. 23.4 КоАП, а именно — по неповиновению законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, за которое тоже может быть назначено административное взыскание в виде ареста.

Неявка в орган внутренних дел может быть объяснена только какими-то ни было уважительными причинами (заболевание, отсутствие в городе). Но нужно предупредить об этом:

— В силу закона о наличии уважительных причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, лицо, получившее повестку, обязано уведомить суд, орган, ведущий административный процесс, которые его вызвали. То есть необходимо предоставить соответствующий оправдательный документ, больничный лист или командировочное удостоверение в орган внутренних дел, который назначит другое время явки.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вместе с тем, совсем избежать явки не получится:

— Поэтому не стоит уклонятся и следует по первому вызову уполномоченных должностных лиц явится для дачи пояснений, по существу, — советует адвокат. — При этом, если флаг вывешен в квартире, но виден из окна, то это может быть расценено как пикет, так как может быть доказана публичность, то есть человек специально вывешивает символику так, чтобы его точку зрения на происходящие политические события, узнали и другие посторонние люди. Однако такая практика не соответствует Конституции Республики Беларусь и нарушает базовые права граждан на тайну личной жизни, свободу политических взглядов и право на частную собственность.

А вот нарушение правил пользования жилыми помещениями вам предъявить не могут, если ваш флаг в квартире:

— Развешивание флагов или другой символики в жилых помещений гражданином, которому они принадлежат или который им пользуется по договору аренды, не запрещено.