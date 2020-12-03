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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как студенты вырастают в медиков, которые готовы противостоять пандемии - в проекте "Один день" Чем живет один из самых молодых и перспективных вузов страны - Гомельский медуниверситет? 30 лет в этих стенах учат диагностировать, лечить и предупреждать...

Чем живет один из самых молодых и перспективных вузов страны - Гомельский медуниверситет? 30 лет в этих стенах учат диагностировать, лечить и предупреждать заболевания. Как студенты вырастают в медиков, которые готовы противостоять пандемии - в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании "Один день" расскажет ректор Игорь Стома. Учебные будни гомельского вуза сразу после. Смотритеи по субботам.