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Как студенты вырастают в медиков, которые готовы противостоять пандемии - в проекте "Один день"
03.12.2020 10:55 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧем живет один из самых молодых и перспективных вузов страны - Гомельский медуниверситет? 30 лет в этих стенах учат диагностировать, лечить и предупреждать заболевания. Как студенты вырастают в медиков, которые готовы противостоять пандемии - в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании "Один день" расскажет ректор Игорь Стома. Учебные будни гомельского вуза сразу после
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Чем живет один из самых молодых и перспективных вузов страны - Гомельский медуниверситет? 30 лет в этих стенах учат диагностировать, лечить и предупреждать...
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