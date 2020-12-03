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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так И. Петришенко: Беларусь при выполнении рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка учтет национальные интересы Беларусь при выполнении рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка учтет национальные интересы. Об этом накануне перед заседанием профильной нацкомиссии...

Беларусь при выполнении рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка учтет национальные интересы. Об этом накануне перед заседанием профильной нацкомиссии рассказал Игорь Петришенко. Вице-премьер отметил: комитет ООН позитивно оценивает шаги Беларуси в этом направлении. Вопросы актуальны для всех стран: недопущение насилия в семье и среди сверстников, информационная безопасность ребенка, максимальная социализация несовершеннолетних с инвалидностью.Кроме того, на заседании утвердили план работы нацкомиссии по правам ребенка на следующий год.