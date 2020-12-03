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И. Петришенко: Беларусь при выполнении рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка учтет национальные интересы

03.12.2020 10:55 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь при выполнении рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка учтет национальные интересы. Об этом накануне перед заседанием профильной нацкомиссии рассказал Игорь Петришенко. Вице-премьер отметил: комитет ООН позитивно оценивает шаги Беларуси в этом направлении. Вопросы актуальны для всех стран: недопущение насилия в семье и среди сверстников, информационная безопасность ребенка, максимальная социализация несовершеннолетних с инвалидностью. 
Кроме того, на заседании утвердили план работы нацкомиссии по правам ребенка на следующий год.

 
 
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Беларусь при выполнении рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка учтет национальные интересы. Об этом накануне перед заседанием профильной нацкомиссии...
 
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