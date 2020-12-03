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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске продолжает работу Международный симпозиум "Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений" Роль молодежи в процессах достижения Целей устойчивого развития, перспективы международного молодежного сотрудничества, подготовка современного педагога и...

Роль молодежи в процессах достижения Целей устойчивого развития, перспективы международного молодежного сотрудничества, подготовка современного педагога и экологическое образование - обсуждают на базе педуниверситета. Более 130-ти участников из 8 стран подключились онлайн. Сегодня на симпозиуме - тематические дискуссионные площадки по актуальным вопросам Целей устойчивого развития. К слову, за продвижение своих идей и проектов лучшие молодежные послы ЦУР получили награды.