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В Минске продолжает работу Международный симпозиум "Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений"
03.12.2020 10:55 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРоль молодежи в процессах достижения Целей устойчивого развития, перспективы международного молодежного сотрудничества, подготовка современного педагога и экологическое образование - обсуждают на базе педуниверситета. Более 130-ти участников из 8 стран подключились онлайн. Сегодня на симпозиуме - тематические дискуссионные площадки по актуальным вопросам Целей устойчивого развития. К слову, за продвижение своих идей и проектов лучшие молодежные послы ЦУР получили награды.
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В Минске продолжает работу Международный симпозиум "Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений"
Роль молодежи в процессах достижения Целей устойчивого развития, перспективы международного молодежного сотрудничества, подготовка современного педагога и...
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