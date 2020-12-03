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В Солигорске вынесен приговор парню, который разбил стекло буса, думая, что в нем ездит ОМОН

03.12.2020 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вынесен приговор в отношении молодого человека, который еще в августе в Солигорске разбил стекло микроавтобуса, думая, что на нем ездит милиция. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.


Фото: pixabаy.com

Сам инцидент произошел 13 августа в Солигорске. Как сообщается, вечером нетрезвая компания, в которой был и 18-летний учащийся Копыльского колледжа, шла на протестную акцию. В одном из дворов парень увидел микроавтобус Volkswagen Transporter и подумал, что на нем перевозят сотрудников ОМОНа. С собой у молодого человека был молоток, которым он разбил правое боковое стекло машины.

Парню были предъявлены обвинения по части 1 статьи 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси. Он полностью признал вину, раскаялся и возместил причиненный ущерб, который оценили в 200 рублей.

В итоге суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отсрочкой наказания на год. Теперь молодой человек должен выполнить 120 часов общественно полезных работ и периодически появляться в местном ОВД для регистрации.

Также с парня взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего — 300 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

 
 
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Молодой человек учится в Копыле. Находясь в Солигорске, он с друзьями направлялся на протестную акцию, когда в одном из дворов увидел микроавтобус, предположив, что...
 
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