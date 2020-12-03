Минчанин получил два года «домашней химии» за потасовку с белыми и красными лентами в сентябре

Источник материала: Tut.by

Два года «домашней химии» получил минчанин за сентябрьскую потасовку с женщиной, которая срезала с перил белые и красные ленты. Подробности дела сообщает пресс-служба Минского городского суда .



Cнимок использован в качестве иллюстрации. Фото: читатель TUT.BY

История произошла 12 сентября в одном из минских дворов.

По версии обвинения, потерпевшая срезала белые и красные ленты с перил у жилого дома и складывала их в полиэтиленовый пакет.

Обвиняемый, «имея умысел на совершение хулиганских действий, умышленно, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, а также посягая на основы общественного быта, досуга, отдыха и общения людей, беспричинно, из хулиганских побуждений, применил насилие в отношении потерпевшей».

Говорится о телесных повреждениях у женщины, которые не повлекли кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.

1 декабря был суд, минчанина признали виновным по ч.1 ст. 339 УК (Хулиганство).

Наказание такое: ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на два года («домашняя химия»).

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 250 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Самая громкая история о ленточках

Напомним, в Минске в последние месяцы не раз возникали конфликты вокруг бело-красно-белых лент. Одни минчане активно вывешивают их на улицах. Другие, среди которых коммунальники и милиция, их снимают.

Самой громкой стала история с Романом Бондаренко. 11 ноября парень пришел на «Площадь перемен», чтобы спросить у людей в гражданской одежде и масках, зачем они снимают бело-красно-белые ленты.

Как рассказывали очевидцы, на Романа набросились неизвестные, стали бить, а потом «профессионально задержали» и отнесли в микроавтобус. Через полтора часа он был доставлен из Центрального РУВД Минска в больницу. На следующий день Роман скончался. Уголовное дело по факту гибели, по информации родных , по этому делу пока не возбудили, идет проверка обстоятельств смерти.

В то же время генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача больницы скорой медицинской помощи и иного лица по ч. 3 ст. 178 УК (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). По делу задержаны врач-анестезиолог БСМП Артем Сорокин и наш журналист Катерина Борисевич. Катерина была автором материала о том, что на момент поступления в больницу в крови Романа не было этанола. Официальные лица говорят, что он был пьян. Елена Бондаренко не имеет претензий ни к врачу, ни к журналисту.