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В пункте пропуска «Бенякони» из-за ремонта временно приостановлен пропуск граждан и авто
03.12.2020 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пункте пропуска «Бенякони — Шальчининкай» временно приостановлен пропуск граждан и транспортных средств. Это связано с ремонтом электрических сетей на литовской стороне,
Так, временно приостановлен проезд через пункт пропуска до 12.30 3 декабря.
Как
Ближайшие пункты пропуска: «Привалка — Райгардас» и «Каменный Лог — Мядининкай».
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В пункте пропуска «Бенякони - Шальчининкай» временно приостановлен пропуск граждан и транспортных средств. Это связано с ремонтом электрических сетей на...
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