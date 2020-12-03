В пункте пропуска «Бенякони» из-за ремонта временно приостановлен пропуск граждан и авто

Источник материала: Tut.by

В пункте пропуска «Бенякони — Шальчининкай» временно приостановлен пропуск граждан и транспортных средств. Это связано с ремонтом электрических сетей на литовской стороне, сообщает Госпогранкомитет.





Так, временно приостановлен проезд через пункт пропуска до 12.30 3 декабря.

Как сообщалось ранее , ремонт электрических сетей литовская сторона планирует проводить также 4, 7 и 21 декабря с 9.30 до 15.00.

Ближайшие пункты пропуска: «Привалка — Райгардас» и «Каменный Лог — Мядининкай».