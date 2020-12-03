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В пункте пропуска «Бенякони» из-за ремонта временно приостановлен пропуск граждан и авто

03.12.2020 12:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пункте пропуска «Бенякони — Шальчининкай» временно приостановлен пропуск граждан и транспортных средств. Это связано с ремонтом электрических сетей на литовской стороне, сообщает Госпогранкомитет.


Так, временно приостановлен проезд через пункт пропуска до 12.30 3 декабря.

Как сообщалось ранее, ремонт электрических сетей литовская сторона планирует проводить также 4, 7 и 21 декабря с 9.30 до 15.00.

Ближайшие пункты пропуска: «Привалка — Райгардас» и «Каменный Лог — Мядининкай».

 
 
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В пункте пропуска «Бенякони - Шальчининкай» временно приостановлен пропуск граждан и транспортных средств. Это связано с ремонтом электрических сетей на...
 
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