«На Окрестина нет, на Володарского - тоже». Мужа задержали по «уголовке», жена искала его несколько дней

Источник материала: Tut.by

Геннадию 33 года. На прошлой неделе мужчину задержали. По информации МВД, 25 ноября он оскорбил , а потом ударил одного из пассажиров автобуса. Минчанину, сообщили в ведомстве, не понравилась куртка с государственной символикой, в которой был пострадавший. После задержания жена Геннадия Ольга несколько дней не могла понять, где же содержится ее супруг.



Скриншот видео МВД

Ольга и Геннадий вместе четыре года. Воспитывают четверых детей.

— Старшей дочке 9 лет, младшему сыну — пять месяцев, — рассказывает собеседница. — Я сейчас в декрете, Геннадий у нас единственный кормилец.

По словам супруги, официально Геннадий — сотрудник одной из строительных организаций. Сейчас, продолжает она, когда объектов у них не стало, муж со знакомыми начал брать подработки: «Они делают людям стяжку».

— С Геной и детьми мы живем у его родителей, — вводит в курс дела собеседница. — В 10-х числах ноября возникло подозрение, что у его младшей сестры ковид. Мы с малышами решили не рисковать и на время переехали к моей маме.

25 ноября, продолжает Ольга, муж ей позвонил, сказал, что вернулся с работы, сейчас поест и приедет к семье, привезет деньги. Спустя какое-то время, когда Геннадий уже должен был быть у тещи, жена стала набирать его номер. Телефон был недоступен.

— У него тяжелая физическая работа. Уезжал ни свет ни заря, часто возвращался поздно. Подумала, уснул и не стала паниковать, — поясняет ситуацию супруга. — С мужем и раньше такое бывало: он засыпал и, чтобы с работы не беспокоили, переводил мобильный в режим полета или отключал. Я решила подождать до завтра, а на завтра мне позвонил дежурный следователь и попросил приехать в Московское РУВД. Там меня опросили и сообщили, что случилось.

«Думаю, просто так он не стал бы бить человека из-за цветов куртки»

По данным МВД, в отношении Геннадия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК РБ. Ольга вступается за мужа — он, говорит, человек неагрессивный.

— Из моих наблюдений, когда у него с друзьями возникали какие-то стычки, сразу он старался объяснить словами. Думаю, просто так он не стал бы бить человека из-за цветов куртки, — делится предположениями жена. — Возможно, до этого у них был разговор, во время которого пострадавший сказал что-то, что задело и обидело моего супруга.

— В МВД сообщали, что, по предварительной информации, в крови Геннадия было более 1,1 промилле.

— Мне сказали, что это где-то литр-полтора пива, — отвечает собеседница. — Если он уставший, он мог взять бутылку пива и расслабиться, но это если он дома. Голос у него в тот день был обычный.

В милиции рассказали, что мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за хулиганство. Ольга говорит, что «это было в 2001 или 2006 годах».

— У него уже все погашено, — рассказывает Ольга. — Единственное, летом у него были конфликты с родственниками. Сейчас ему нужно ходить в милицию отмечаться.

По словам Ольги, 26 ноября, когда она пришла в РУВД, мужа она не видела, но от сотрудников узнала: он в милиции, дает показания и «ждет штатного журналиста». Женщина говорит, что спросила, куда позже переведут мужа, ей ответили: «Звоните завтра». Назавтра — это уже была пятница — попросили набрать вечером. Вечером посоветовали повторить звонок в понедельник.

— Адвоката мы пока ему не нанимали. В понедельник старшая сестра позвонила в Московское РУВД, там ей сказали, что Гену перевели на Окрестина. Она поехала туда — там сообщили, что такого человека у них нет, — рассказывает Ольга. — Я поехала на Володарку (СИЗО № 1 на улице Володарского. — Прим.TUT.BY), там тоже тихо. Набрали в Барановичи — нету, в Жодино посоветовали: звоните следователю. А какому? Я же до этого общалась с дежурным следователем.

P.S. К вечеру среды Ольга смогла узнать, кто ведет дело ее мужа.

— Следователь сказала, что Геннадий предположительно в Жодино, — рассказала собеседница. — В четверг утром я дозвонилась туда. Мне сообщили, что по телефону ничего не скажут, надо ехать лично. Но у меня на руках трое малышей и нет возможности вырваться в другой город.

Чуть позже Ольга сообщила TUT.BY, что следователь подтвердила: Геннадий все-таки в Жодино.