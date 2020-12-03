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Экономический cуд Минска лишил TUT.BY статуса СМИ
03.12.2020 13:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек - Sputnik. Экономический суд столицы удовлетворил иск министерства информации Беларуси и лишил порта TUT.BY статуса сетевого СМИ.
Судья находился в совещательной комнате около часа, после чего огласил решение.
Сегодня в Экономическом суде Минска прошло основное заседание по рассмотрению дела о лишении популярного TUT.BY статуса сетевого издания, фактически приравнивавшего его к СМИ.
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Министерство информации обратилось с иском о лишении портала сетевого статуса, вынеся несколько предупреждений за недостоверную информацию.
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