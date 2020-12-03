Экономический cуд Минска лишил TUT.BY статуса СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек - Sputnik. Экономический суд столицы удовлетворил иск министерства информации Беларуси и лишил порта TUT.BY статуса сетевого СМИ.

Судья находился в совещательной комнате около часа, после чего огласил решение.

Сегодня в Экономическом суде Минска прошло основное заседание по рассмотрению дела о лишении популярного TUT.BY статуса сетевого издания, фактически приравнивавшего его к СМИ.

Последует