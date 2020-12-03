ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек - Sputnik. Комиссия ООН по наркотическим средствам исключила каннабис и смолу каннабиса из Единой конвенции о наркотических средствах от 1961 года, при этом марихуана останется предметом контроля в соответствии с положениями конвенции, сообщили в организации.

В ООН полагают, что каннабис имеет терапевтические свойства, что позволит проводить медицинские исследования вещества.

Голосование провели после соответствующей рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Противниками выступили Россия, Китай, Египет, Нигерия и Пакистан. Украина воздержалась от голосования.

Немедленные последствия от исключения каннабиса из списка опасных наркотиков не последуют, поскольку страны могут по-своему классифицировать вещество.

МВД Беларуси ранее неоднократно заявляло, что негативно относится к инициативам о легализации легких наркотиков. Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, который подлежит государственному контролю в Беларуси, в настоящее время включает 237 позиций, и регулярно пополняется.

Напомним, что в сентябре белорусы имели возможность высказать свое мнение о порядке использования наркотических средств по медицинским показаниям - все желающие могли оставить предложения на Правовом форуме. Данную информацию планировалось учесть при подготовке изменений в постановление Минздрава, которым регулируется порядок приобретения, хранения, реализации и использования наркотических средств и психотропных веществ.

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