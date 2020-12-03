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ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков
03.12.2020 13:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек - Sputnik. Комиссия ООН по наркотическим средствам исключила каннабис и смолу каннабиса из Единой конвенции о наркотических средствах от 1961 года, при этом марихуана останется предметом контроля в соответствии с положениями конвенции, сообщили в организации.
В ООН полагают, что каннабис имеет терапевтические свойства, что позволит проводить медицинские исследования вещества.
Голосование провели после соответствующей рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Противниками выступили Россия, Китай, Египет, Нигерия и Пакистан. Украина воздержалась от голосования.
Немедленные последствия от исключения каннабиса из списка опасных наркотиков не последуют, поскольку страны могут по-своему классифицировать вещество.
МВД Беларуси ранее неоднократно заявляло, что негативно относится к инициативам о легализации легких наркотиков. Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, который подлежит государственному контролю в Беларуси, в настоящее время включает 237 позиций, и регулярно пополняется.
Напомним, что в сентябре белорусы имели возможность
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В организации полагают, что каннабис имеет терапевтические свойства, а исключение из списка на ослабление международного контроля не повлияет.
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