|
Мороженое и домик: какие игрушки появятся на главной елке страны
03.12.2020 13:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек - Sputnik. Сто семь эскизов игрушек для главной елки страны предложили предприятия.
"Первое место практически единодушно было отдано эскизу, который предложил "Хладокомбинат №2 города Минска", - рассказала начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама" Татьяна Бугоркова.
В дизайне игрушки присутствует очень зимний элемент - вафельный стаканчик с мороженым. Ее изготовят в нескольких экземплярах и установят на главной елке страны.
Второе место разделили коллективы завода гражданской авиации №407 и электромеханического завода "Агат". Каждое предприятие предложило по эскизу снежинки - но в своем особенном стиле. На снежинке авиационного завода - ожидаемые самолетики, а вот "Агат", выпускающий в том числе продукцию оборонного назначения, в центр снежинки предложил поместить зубра.
Третье место у новогодних игрушек от ГУМ и "Беларусбанка". Банк предложил поместить в центр игрушки домик.
"Очень созвучно с нашим лозунгом - "сидим дома", - прокомментировала Бугоркова.
Все игрушки планируют разместить на главной елке к 15 декабря.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главную елке страны можно будет увидеть уже 15 декабря. А если хотите пораньше узнать, какие игрушки там появятся, читайте о них на Sputnik.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)