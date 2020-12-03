Мороженое и домик: какие игрушки появятся на главной елке страны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек - Sputnik. Сто семь эскизов игрушек для главной елки страны предложили предприятия.

"Первое место практически единодушно было отдано эскизу, который предложил "Хладокомбинат №2 города Минска", - рассказала начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама" Татьяна Бугоркова.

В дизайне игрушки присутствует очень зимний элемент - вафельный стаканчик с мороженым. Ее изготовят в нескольких экземплярах и установят на главной елке страны.

Второе место разделили коллективы завода гражданской авиации №407 и электромеханического завода "Агат". Каждое предприятие предложило по эскизу снежинки - но в своем особенном стиле. На снежинке авиационного завода - ожидаемые самолетики, а вот "Агат", выпускающий в том числе продукцию оборонного назначения, в центр снежинки предложил поместить зубра.

Третье место у новогодних игрушек от ГУМ и "Беларусбанка". Банк предложил поместить в центр игрушки домик.

"Очень созвучно с нашим лозунгом - "сидим дома", - прокомментировала Бугоркова.

Все игрушки планируют разместить на главной елке к 15 декабря.

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