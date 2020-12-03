БАЖ призвала структуры ООН приложить все усилия для освобождения белорусских журналисток

Источник материала: Tut.by

В Беларуси сразу три журналистки признаны политзаключенными. Их преследуют только за то, что они реализуют право на свободу выражения мнений. Об этом заявила представитель Белорусской ассоциации журналистов Ольга Сехович на онлайн-семинаре, посвященном проблеме политзаключенных в Беларуси. Мероприятие проходило под эгидой ООН, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.



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— Я хотела бы призвать государства — члены ООН, специальные процедуры ООН по правам человека, гуманитарные и женские правозащитные организации приложить все усилия, чтобы три белорусские журналистки, которые являются политическими заключенными, не остались в тюрьме, — заявила Ольга Сехович.

Ольга Сехович назвала условия предварительного заключения в нашей стране бесчеловечными, унижающими достоинство и дискриминационными по отношению к женщинам. По ее словам, белорусских представителей СМИ преследуют только за то, что они реализуют право на свободу выражения мнений. Сехович призвала освободить находящихся под стражей журналисток и прекратить возбужденные против них уголовные дела.

Онлайн-семинар «Политические заключенные в Беларуси: взгляд гражданского общества» был организован делегацией Евросоюза при ООН и приурочен к приближающемуся Дню прав человека, который отмечается 10 декабря. Помимо представителей белорусского гражданского общества в мероприятии приняли участие посол ЕС в ООН Олоф Скуга, спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор, помощник Генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кехрис.

Белорусскую сторону во время онлайн-мероприятия также представляли заместитель председателя лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович, член феминистской группы Координационного совета Елена Огорелышева и председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак.

Напомним, в настоящий момент три белорусские журналистки являются фигурантами уголовных дел, все они заключены под стражу. Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич, на основе данных и документов, предоставленных врачом БСМП Артемом Сорокиным, подготовила материал, где говорилось, что на момент госпитализации в крови Романа Бондаренко не было обнаружено алкоголя. Теперь она обвиняется в разглашении медицинской тайны, «повлекшем тяжкие последствия». Нашу коллегу задержали 19 ноября.

Сотрудницы «Белсата» — журналистка Екатерина Андреева и оператор Дарья Чульцова — вели прямую трансляцию с «Площади перемен» 15 ноября, когда и были задержаны. Их обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Белорусские правозащитники признали Борисевич, Андрееву и Чульцову политзаключенными.

Amnesty International назвала Катерину Борисевич узником совести.