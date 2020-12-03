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Более 2 тысяч видов подарков и 3 тысячи елочных украшений. Предновогодняя торговля в столице

03.12.2020 15:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 2 тысяч видов новогодних подарков и 3 тысячи елочных украшений. В столичных универмагах организованы дополнительные места и секции для праздничной торговли. Интересом у покупателей в этом сезоне пользуются гирлянды на батарейках, еловые ветки с шишками, деревянные игрушки. В ассортименте также более 100 видов карнавальных костюмов и столько же искусственных деревьев. А ближе к праздникам в продажу поступят и живые ели.Зашумят и рождественские ярмарки. Торговые павильоны будут в виде стеклянных сот и деревянных шале. Основные локации в Минске - у Дворца спорта и на Октябрьской площади.

 
Теги: Минск
 
 
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Более 2 тысяч видов новогодних подарков и 3 тысячи елочных украшений. В столичных универмагах организованы дополнительные места и секции для праздничной торговли....
 
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