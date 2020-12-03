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С. Килинкаров: Лидеры ЕС, Германия и Франция, неспособны урегулировать конфликт даже в Европе
03.12.2020 15:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Украина бойкотировала заседание Совета Безопасности ООНУкраина бойкотировала заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, в которой приняли участие представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. К решению Киева присоединились все страны ОБСЕ за исключением России, которая и стала инициатором встречи. Украинский политик Спиридон Килинкаров отметил: отказ Германии и Франции принимать участие в заседании приведет к тому, что "нормандский формат" станет ненужным.
С. Килинкаров: Лидеры ЕС, Германия и Франция, неспособны урегулировать конфликт даже в ЕвропеСпиридон Килинкаров, политик (Украина): "После сегодняшнего демарша Украины в Совбезе ООН, отказа Германии и Франции принимать участие в заседании, все это приведет к тому, что "нормандский формат" станет никому не нужным. Лидеры ЕС, Германия и Франция, продемонстрировали свою неспособность самостоятельно урегулировать конфликт даже в Европе. Американцы в очередной раз показали роль и место ЕС в мировой геополитике".
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Украина бойкотировала заседание Совета Безопасности ООН Украина бойкотировала заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, в которой приняли участие...
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