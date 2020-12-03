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Украина бойкотировала заседание Совета Безопасности ООН

С. Килинкаров: Лидеры ЕС, Германия и Франция, неспособны урегулировать конфликт даже в Европе

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С. Килинкаров: Лидеры ЕС, Германия и Франция, неспособны урегулировать конфликт даже в Европе Украина бойкотировала заседание Совета Безопасности ООН Украина бойкотировала заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, в которой приняли участие...

Украина бойкотировала заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, в которой приняли участие представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. К решению Киева присоединились все страны ОБСЕ за исключением России, которая и стала инициатором встречи. Украинский политик Спиридон Килинкаров отметил: отказ Германии и Франции принимать участие в заседании приведет к тому, что "нормандский формат" станет ненужным.