Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наступление нового года уже ощущается и на минских улицах Службы уже начали устанавливать елки и развешивать праздничную иллюминацию. На Октябрьской площади зеленую красавицу украшают шарами. Здесь появятся две новые...

Службы уже начали устанавливать елки и развешивать праздничную иллюминацию. На Октябрьской площади зеленую красавицу украшают шарами. Здесь появятся две новые локации: с ледяными глыбами и санями, с луной и облаками, а также световые арки.