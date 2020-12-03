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Наступление нового года уже ощущается и на минских улицах
03.12.2020 15:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСлужбы уже начали устанавливать елки и развешивать праздничную иллюминацию. На Октябрьской площади зеленую красавицу украшают шарами. Здесь появятся две новые локации: с ледяными глыбами и санями, с луной и облаками, а также световые арки.
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Службы уже начали устанавливать елки и развешивать праздничную иллюминацию. На Октябрьской площади зеленую красавицу украшают шарами. Здесь появятся две новые...
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