Источник материала: БT

Действия толпы обернулись остановкой работы трех печей и причинением ущерба

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Расследование дела о беспорядках на БМЗ в отношении четверых сотрудников завершено Те, кто поддался на призывы деструктивных телеграм-каналов из Польши сейчас, видя, как людьми манипулируют, раскаиваются. 17 августа в Жлобине, поддавшись призывам...

Те, кто поддался на призывы деструктивных телеграм-каналов из Польши сейчас, видя, как людьми манипулируют, раскаиваются. 17 августа в Жлобине, поддавшись призывам телеграм-каналов, возле предприятия проходил митинг. Несколько агрессивных людей стали накалять обстановку: выкрикивали лозунги, агитировали толпу пойти и остановить производство. В итоге митингующие проникли на территорию предприятия, заблокировали дорогу возле цехов, а также остановили самосвал, который доставлял сырье на производство.Следователи установили организатора и активных участников беспорядков - все сотрудники БМЗ. К слову, один мужчина, гражданин России, скрылся от уголовного преследования и был объявлен в розыск. Фигурантам предъявлено обвинение за организацию и участие в массовых беспорядках. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.