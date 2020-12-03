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Расследование дела о беспорядках на БМЗ в отношении четверых сотрудников завершено

03.12.2020 15:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Те, кто поддался на призывы деструктивных телеграм-каналов из Польши сейчас, видя, как людьми манипулируют, раскаиваются. 17 августа в Жлобине, поддавшись призывам телеграм-каналов, возле предприятия проходил митинг. Несколько агрессивных людей стали накалять обстановку: выкрикивали лозунги, агитировали толпу пойти и остановить производство. В итоге митингующие проникли на территорию предприятия, заблокировали дорогу возле цехов, а также остановили самосвал, который доставлял сырье на производство.

Действия толпы обернулись остановкой работы трех печей и причинением ущерба

Следователи установили организатора и активных участников беспорядков - все сотрудники БМЗ. К слову, один мужчина, гражданин России, скрылся от уголовного преследования и был объявлен в розыск. Фигурантам предъявлено обвинение за организацию и участие в массовых беспорядках. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Те, кто поддался на призывы деструктивных телеграм-каналов из Польши сейчас, видя, как людьми манипулируют, раскаиваются. 17 августа в Жлобине, поддавшись призывам...
 
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