«Я был затворником: еду доставят, алкоголь принесут». История 34-летнего Леши с инвалидностью

Источник материала: Tut.by

В 27 лет Леша упал с высоты (тогда он работал на стройке), итог — инвалидность. С тех пор его жизнь кардинально изменилась. После возвращения домой из больницы у парня не было никакого понимания, как жить дальше и как справляться с повседневными трудностями. Например, каждый поход в туалет теперь для Леши платный — нужны специальные катетеры. Принять душ — тоже задача не из легких. И если первое время у парня были надежды, что все наладится и он восстановится, то через год Леша осознал, что жизнь прежней уже не будет. Он стал выпивать и долгое время вообще не выходил из квартиры. Так было почти 5 лет, пока Леша не попал в больницу, где все изменилось. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

