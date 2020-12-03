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В Березинском районе за связь с несовершеннолетними девушками возбуждены два уголовных дела

03.12.2020 15:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Березинском районе Минской области за последнюю неделю возбуждены два уголовных дела, касающиеся интимной связи с несовершеннолетними. Об этом сообщила пресс-служба УВД Миноблисполкома.


Фото: rebon.me

С одной из несовершеннолетних жительниц Березинского района около года назад на дискотеке познакомился 22-летний местный житель. В дальнейшем отношения пары только развивались. Летом этого года во время планового медицинского осмотра выяснилось, что 15-летняя девушка беременна, хотя до этого она старалась скрыть этот факт. Ее взрослый партнер, который официально является безработным и имеет непогашенную судимость, заявил о том, что готов жениться на школьнице.

Как установили правоохранители, другая девушка из Березинского района, которой также не исполнилось 16 лет, вступила в интимную связь с 22-летним жителем Кличевского района.

В отношении обоих парней возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 168 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Беларуси — им может грозить до четырех лет лишения свободы со штрафом.

 
 
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Оба фигуранта уголовных дел вступили в интимную связь с девушками, когда тем не исполнилось 16 лет. В одном случае отношения пары привели к беременности.
 
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