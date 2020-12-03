Еще один витеблянин получил срок за насилие над милиционером на марше протеста

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Витебска 3 декабря приговорил 33-летнего программиста Александра Кириленко к двум с половиной годам колонии общего режима — за насилие в отношении сотрудника милиции на уличном марше протеста 6 сентября.



Фото: «Віцебская вясна»

Процесс вела судья Инна Грабовская.

Александра Кириленко обвиняли в том, что 6 сентября на уличном марше он нанес два «травмирующих воздействия» старшему прапорщику, сотруднику ППС Юрию Валейченко. Один раз — в область головы, второй — по руке. При этом мужчина выбил у милиционера из рук резиновую дубинку. Тем самым, по мнению гособвинителя, совершил насилие над сотрудником МВД, противодействие его законной деятельности и месть за выполнение служебной деятельности.

Александр Кириленко признал себя виновным частично, заявив, что у него не было мотива мстить сотруднику милиции за осуществление его деятельности.

Инцидент, который разбирали в суде, произошел 6 сентября возле дома № 43 на улице «Правды» в Витебске. Одна из участниц марша протеста сорвала медицинскую маску с лица старшего прапорщика Валейченко. Тот пытался ее задержать, за женщину заступился Александр Кириленко.

Прокурор просила для Кириленко 3 года лишения свободы.

Это уже второй уголовный процесс в Витебске по обвинению участников протестных маршей в насилии над силовиками.

2 декабря судья суда Октябрьского района Витебска Снежана Киндеева приговорила к 2 годам колонии общего режима 46-летнего ремесленника Андрея Тимофеенко. Его признали виновным в насилии над военнослужащим внутренних войск — во время стычки демонстрантов и силовиков на улице Ленина на марше протеста 6 сентября. По рассказам очевидцев, Тимофеенко оттолкнул военнослужащего — так как тот собирался ударить одного из протестующих.