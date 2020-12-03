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Еще один витеблянин получил срок за насилие над милиционером на марше протеста
03.12.2020 16:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Октябрьского района Витебска 3 декабря приговорил 33-летнего программиста Александра Кириленко к двум с половиной годам колонии общего режима — за насилие в отношении сотрудника милиции на уличном марше протеста 6 сентября.
Процесс вела судья Инна Грабовская.
Александра Кириленко
Александр Кириленко признал себя виновным частично, заявив, что у него не было мотива мстить сотруднику милиции за осуществление его деятельности.
Инцидент, который разбирали в суде, произошел 6 сентября возле дома № 43 на улице «Правды» в Витебске. Одна из участниц марша протеста сорвала медицинскую маску с лица старшего прапорщика Валейченко. Тот пытался ее задержать, за женщину заступился Александр Кириленко.
Прокурор просила для Кириленко 3 года лишения свободы.
Это уже второй уголовный процесс в Витебске по обвинению участников протестных маршей в насилии над силовиками.
2 декабря судья суда Октябрьского района Витебска Снежана Киндеева
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Это уже второй уголовный процесс в Витебске по обвинению участников протестных маршей в насилии над силовиками.
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