В суде Могилева вынесли вердикт по громкому делу 15-летней давности

Источник материала: БT

За самое массовое в истории нашей страны убийство судили 4 человек. Напомним, это чудовищное преступление произошло 1 июня 2005 года. В деревне Большая Мощаница Белыничского района были убиты четверо взрослых и двое детей (6-летняя девочка и 7-летний мальчик. Уже на следующий день правоохранители задержали пятерых местных жителей. Младшему было 18 лет, старшему - 24 года. Суд длился больше года. В итоге всех пятерых в связи с недоказанностью вины оправдали. Один из подсудимых - Александр Клепча - был освобожден из-под стражи в зале суда. Остальных наказали сроками от 4 до 10 лет за другие преступления. Но уже в 2018 фигурантов снова задержали. Основанием стали новые данные экспертизы. Дело об убийстве возобновили.

Дмитрий Лутов, прокурор отдела апелляционного производства Генпрокуратуры Беларуси: "Стороной государственного обвинения поддержано обвинение по всем инкриминируемым составам преступления в отношении обвиняемых. Двум обвиняемым предложено назначить наказание в виде пожизненного заключения. Двум другим - в виде лишения свободы сроком на 25 лет. В целом суд первой инстанции согласился со стороной гособвинения по предложенным мерам и сроком назначенных наказаний".

Анатолий Гомонов, адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов: "Я участвовал по настоящему делу с самого начала, с 2005 года, в качестве защитника в 2007 году, когда был оправдательный приговор. Полагаю, что и в настоящем суде в отношении моего подзащитного Соловьева каких-то объективных доказательств не было. Я считаю его невиновным, он считает себя невиновным, потому что его не было на месте преступления. Мы будем подавать апелляцию".

В отношении пятого обвиняемого Клепчи уголовное дело выделено в отдельное производство. Добавим, никто из фигурантов во время процесса свою вину не признавал. Приговор в законную силу еще не вступил. У сторон есть время, чтобы его обжаловать.