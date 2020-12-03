ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В суде Могилева вынесли вердикт по громкому делу 15-летней давности

03.12.2020 17:11 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

За самое массовое в истории нашей страны убийство судили 4 человек. Напомним, это чудовищное преступление произошло 1 июня 2005 года. В деревне Большая Мощаница Белыничского района были убиты четверо взрослых и двое детей (6-летняя девочка и 7-летний мальчик. Уже на следующий день правоохранители задержали пятерых местных жителей. Младшему было 18 лет, старшему - 24 года. Суд длился больше года. В итоге всех пятерых в связи с недоказанностью вины оправдали. Один из подсудимых - Александр Клепча - был освобожден из-под стражи в зале суда. Остальных наказали сроками от 4 до 10 лет за другие преступления. Но уже в 2018 фигурантов снова задержали. Основанием стали новые данные экспертизы. Дело об убийстве возобновили.

Дмитрий Лутов, прокурор отдела апелляционного производства Генпрокуратуры Беларуси: "Стороной государственного обвинения поддержано обвинение по всем инкриминируемым составам преступления в отношении обвиняемых. Двум обвиняемым предложено назначить наказание в виде пожизненного заключения. Двум другим - в виде лишения свободы сроком на 25 лет. В целом суд первой инстанции согласился со стороной гособвинения по предложенным мерам и сроком назначенных наказаний".

Анатолий Гомонов, адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов: "Я участвовал по настоящему делу с самого начала, с 2005 года, в качестве защитника в 2007 году, когда был оправдательный приговор. Полагаю, что и в настоящем суде в отношении моего подзащитного Соловьева каких-то объективных доказательств не было. Я считаю его невиновным, он считает себя невиновным, потому что его не было на месте преступления. Мы будем подавать апелляцию".

В отношении пятого обвиняемого Клепчи уголовное дело выделено в отдельное производство. Добавим, никто из фигурантов во время процесса свою вину не признавал. Приговор в законную силу еще не вступил. У сторон есть время, чтобы его обжаловать.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За самое массовое в истории нашей страны убийство судили 4 человек. Напомним, это чудовищное преступление произошло 1 июня 2005 года. В деревне Большая Мощаница...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Березинском районе за связь с несовершеннолетними девушками возбуждены два уголовных дела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика