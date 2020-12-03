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Из ГГТУ им. Сухого «по соглашению» сторон ушла преподаватель. В сентябре ей дали штраф за акцию
03.12.2020 17:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Старший преподаватель ГГТУ им. Сухого Татьяна Юфанова ушла из вуза «по соглашению сторон». Негласная причина — участие в акции протеста,
Татьяна Юфанова 15 лет преподавала на кафедре «Промышленная теплоэнергетика».
Летом была в инициативной группе Виктора Бабарико, на выборах — наблюдателем от «Честных людей». В конце сентября старший преподаватель получила штраф за участие в воскресной акции. С 1 декабря Татьяна Юфанова больше не работает в вузе.
— Началось все, когда Лукашенко выступил и сказал, что в университетах надо избавляться от ненадежных преподавателей. Тогда начали поговаривать про объяснительные. В ноябре все стало понятно, мне разрешили доработать до конца месяца. Я не ожидала и не планировала увольняться, но была готова к этому, — говорит Татьяна.
Напомним, в ноябре за отказ наказывать студентов за участие в акциях протеста в этом же вузе
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Татьяна Юфанова 15 лет преподавала на кафедре «Промышленная теплоэнергетика».
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