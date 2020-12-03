Из ГГТУ им. Сухого «по соглашению» сторон ушла преподаватель. В сентябре ей дали штраф за акцию

Источник материала: Tut.by

Старший преподаватель ГГТУ им. Сухого Татьяна Юфанова ушла из вуза «по соглашению сторон». Негласная причина — участие в акции протеста, сообщают «Сильные новости».





Татьяна Юфанова 15 лет преподавала на кафедре «Промышленная теплоэнергетика».

Летом была в инициативной группе Виктора Бабарико, на выборах — наблюдателем от «Честных людей». В конце сентября старший преподаватель получила штраф за участие в воскресной акции. С 1 декабря Татьяна Юфанова больше не работает в вузе.

— Началось все, когда Лукашенко выступил и сказал, что в университетах надо избавляться от ненадежных преподавателей. Тогда начали поговаривать про объяснительные. В ноябре все стало понятно, мне разрешили доработать до конца месяца. Я не ожидала и не планировала увольняться, но была готова к этому, — говорит Татьяна.

Напомним, в ноябре за отказ наказывать студентов за участие в акциях протеста в этом же вузе лишился должности декана Владимира Лукьяненко.