ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодежная политика в сфере культуры и искусства

03.12.2020 17:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сейчас как никогда важно созидать и вести конструктивный диалог, а не провоцировать и разрушать. Более тесную связь между студентами и госаппаратом организует молодежный парламент. Это заявили сегодня на диалоговой платформе "Беларусь будущего". Впервые марафон таких дискуссий на базе Университета культуры и искусств. За круглым столом здесь будут собирать идеи и стартапы, на месте обсуждая с депутатами Национального собрания.

После список для реализации обсудят в Совете Республики.

Дискуссионные платформы без временных рамок. Предлагают не только проекты республиканского масштаба, но и вместе ищут новые инструменты для общения государства с молодежью.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас как никогда важно созидать и вести конструктивный диалог, а не провоцировать и разрушать. Более тесную связь между студентами и госаппаратом организует...
 
Новости дня
Новости общества
 
Интернет-портал TUT.BY лишили статуса СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика