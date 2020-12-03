Молодежная политика в сфере культуры и искусства

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Сейчас как никогда важно созидать и вести конструктивный диалог, а не провоцировать и разрушать. Более тесную связь между студентами и госаппаратом организует молодежный парламент. Это заявили сегодня на диалоговой платформе "Беларусь будущего". Впервые марафон таких дискуссий на базе Университета культуры и искусств. За круглым столом здесь будут собирать идеи и стартапы, на месте обсуждая с депутатами Национального собрания.

После список для реализации обсудят в Совете Республики.

Дискуссионные платформы без временных рамок. Предлагают не только проекты республиканского масштаба, но и вместе ищут новые инструменты для общения государства с молодежью.