Интернет-портал TUT.BY лишили статуса СМИ

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03.12.2020 17:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске сегодня закончилось судебное заседание по иску Министерства информации. Он касался определенных материалов, где, по мнению Мининформа, была распространена недостоверная информация, которая причиняла вред государственным и общественным интересам. 12 ноября Верховный суд признал обоснованными 2 письменных предупреждения о нарушении закона "О средствах массовой информации". Еще одно предупреждение признано недействительным. Отмечается, регулятор может предъявить в суд иск о прекращении выпуска СМИ в случае 2 и более предупреждений в течение года.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске сегодня закончилось судебное заседание по иску Министерства информации. Он касался определенных материалов, где, по мнению Мининформа, была...
 
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