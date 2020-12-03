Интернет-портал TUT.BY лишили статуса СМИ

Источник материала: БT

В Минске сегодня закончилось судебное заседание по иску Министерства информации. Он касался определенных материалов, где, по мнению Мининформа, была распространена недостоверная информация, которая причиняла вред государственным и общественным интересам. 12 ноября Верховный суд признал обоснованными 2 письменных предупреждения о нарушении закона "О средствах массовой информации". Еще одно предупреждение признано недействительным. Отмечается, регулятор может предъявить в суд иск о прекращении выпуска СМИ в случае 2 и более предупреждений в течение года.