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3 декабря - Международный день инвалидов

03.12.2020 17:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Международный день инвалидов. Для маломобильных граждан в территориальном центре Первомайского района организовали мастер-класс онлайн по морскому бильярду "Новус". Разыгрывают партию 2 человека, а 30 болельщиков следят за ходом игры дома.

Владимир Медведский, житель г. Минска: "В молодости я играл очень хорошо в большой настольный бильярд. А в 2005 году случился у меня инсульт. В 2013 году я познакомился вот именно с "Новусом". Пригласил меня сосед. И все, начал тренироваться. Это совсем другая игра, намного интереснее. Бильярд - интересная, азартная игра. А это не азартная, она дружеская игра".

Мария Матлах, заведующая отделом дневного нахождения для инвалидов ТЦСОН Первомайского района г. Минска: "Данная игра развивает остроту зрения у инвалидов, точность, тактику стратегического мышления. На этот мастер-класс мы приглашаем не только наших подопечных отделения дневного пребывания инвалидов, но и инвалидов, посещающих другие отделения".

Общее количество подопечных - 56 человек. Успехи посетителей не ограничиваются стенами территориального центра. Среди них неоднократные победители республиканских и международных соревнований. Сейчас большинство маломобильных граждан посещает занятия по интересам дистанционно.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Международный день инвалидов. Для маломобильных граждан в территориальном центре Первомайского района организовали мастер-класс онлайн по морскому...
 
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