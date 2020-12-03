Сражения за Беларусь сегодня проходят в информационном поле

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Основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице, а в информационном поле. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время круглого стола, посвященного проблемам работы СМИ в политическом процессе и актуальным аспектам законодательного регулирования. Так, главной перед всеми ведомствами страны сегодня стоит задача обеспечения информационной безопасности и информационного суверенитета нашего государства. А потому важно предотвращать провокационную деятельность отдельных СМИ и на законодательном уровне регулировать их работу. Ведь в погоне за сенсациями некоторые средства массовой информации не только недостоверно освещали события в стране, но и становились пособниками организаторов несанкционированных выступлений, стремясь придать им радикальный антигосударственный характер.

Лилия Ананич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Развиваются технологии, рождаются новые платформы, возникают конкретные ситуации, как мы видим на примере такого массированого информационного влияния, атаки на нашу страну. Конечно, сегодня актуальность - посмотреть, что мы имеем, где у нас законадательные плеши. И вот самое главное - держать порох сухим для того, чтобы быть готовым адекватно реагировать".

Геннадий Давыдько, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Попробуем выработать некий инструмент, возможно, с одной только целью, с целью максимального удовлетворения в информации населения, плюрализма мнений допустимого, отсутствие искаженной информации, которая влияет на общественное мнение, и в первую очередь - как это сделать в русле законодательства".

Мониторинг информационного пространства показал большую вовлеченность людей в различные интернет-сообщества деструктивного характера. Например, более тысячи telegram-каналов созданы специально для координации протестного движения на уровне дворовых и районных территорий, а также крупных предприятий. В разрезе районов Минска вовлеченность варьируется от 6% до 15% всего населения административно-территориальных единиц столицы. Ежедневно в этих каналах генерируется от 50 до 100 тысяч сообщений.