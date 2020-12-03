Более 2,5 тысячи вышли на свободу: завершилась очередная амнистия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек - Sputnik. Департамент исполнения наказаний МВД исполнил закон "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", сообщили в МВД.

Амнистия коснулась более 11 тыс. человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа.

"Всего из мест лишения свободы освобождено около 2,6 тысячи осужденных, более чем 4,5 тысячи человек срок наказания сокращен на один год", - сообщили Sputnik в четверг в МВД.

Возмещенный ущерб потерпевшим составил более пяти миллионов рублей, уточнили в министерстве.

Амнистия началась в мае и длилась до конца ноября во взаимодействии с органами прокуратуры, министерствами здравоохранения, труда и социальной защиты, местными исполнительными и распорядительными органами.

Амнистия применялась только к положительно характеризующимся людям, а их освобождение не повлекло ухудшение криминогенной обстановки в обществе.