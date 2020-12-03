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Более 2,5 тысячи вышли на свободу: завершилась очередная амнистия
03.12.2020 18:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек - Sputnik. Департамент исполнения наказаний МВД исполнил закон "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", сообщили в МВД.
Амнистия коснулась более 11 тыс. человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Всего из мест лишения свободы освобождено около 2,6 тысячи осужденных, более чем 4,5 тысячи человек срок наказания сокращен на один год", - сообщили Sputnik в четверг в МВД.
Возмещенный ущерб потерпевшим составил более пяти миллионов рублей, уточнили в министерстве.
Амнистия
Амнистия применялась только к положительно характеризующимся людям, а их освобождение не повлекло ухудшение криминогенной обстановки в обществе.
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Это была самая длительная амнистия в истории страны, она растянулась на 9 месяцев, обычно ее исполняют за полгода.
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