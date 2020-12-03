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Более 2,5 тысячи вышли на свободу: завершилась очередная амнистия

03.12.2020 18:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек - Sputnik. Департамент исполнения наказаний МВД исполнил закон "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", сообщили в МВД.

Амнистия коснулась более 11 тыс. человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа.

© Sputnik / Виктор Толочко
Генпрокуратура рассказала, сколько осужденных вышло на свободу по амнистии

"Всего из мест лишения свободы освобождено около 2,6 тысячи осужденных, более чем 4,5 тысячи человек срок наказания сокращен на один год", - сообщили Sputnik в четверг в МВД.

Возмещенный ущерб потерпевшим составил более пяти миллионов рублей, уточнили в министерстве.

Амнистия началась в мае и длилась до конца ноября во взаимодействии с органами прокуратуры, министерствами здравоохранения, труда и социальной защиты, местными исполнительными и распорядительными органами.

Амнистия применялась только к положительно характеризующимся людям, а их освобождение не повлекло ухудшение криминогенной обстановки в обществе.

 
Теги: Минск
 
 
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Это была самая длительная амнистия в истории страны, она растянулась на 9 месяцев, обычно ее исполняют за полгода.
 
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