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Пружанский поэт и пчеловод, которого задержали по уголовному делу о хороводе, вышел на свободу

03.12.2020 18:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После трех суток в изоляторе Ленинского РОВД Бреста на свободу вышел пружанский поэт и пчеловод Николай Попеко. Об этом сообщили TUT.BY его друзья.


Фото: Радыё Рацыя

3 декабря Николай Попеко вернулся домой в деревню Линово. Он является фигурантом «водометного дела», которое касается событий в Бресте 13 сентября. В тот день акция протеста закончилась хороводом на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Разгоняли собравшихся водометом.

После этого в отношении демонстрантов начали возбуждать уголовные дела об организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активном участии в них — по ч. 1 ст. 342 УК.

Николай Попека — пружанский поэт и пчеловод. Он же является учредителем медовой литературной премии. Главная награда конкурса — пудовое ведро меда — вручается лучшему поэту по итогам года.

 
Теги: Брест
 
 
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