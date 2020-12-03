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Пружанский поэт и пчеловод, которого задержали по уголовному делу о хороводе, вышел на свободу
03.12.2020 18:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После трех суток в изоляторе Ленинского РОВД Бреста
3 декабря Николай Попеко вернулся домой в деревню Линово. Он является фигурантом «водометного дела», которое касается событий в Бресте 13 сентября. В тот день акция протеста закончилась
После этого в отношении демонстрантов начали возбуждать уголовные дела об организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активном участии в них — по ч. 1 ст. 342 УК.
Николай Попека — пружанский поэт и пчеловод. Он же является учредителем медовой литературной премии. Главная награда конкурса — пудовое ведро меда — вручается лучшему поэту по итогам года.
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