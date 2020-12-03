Где и когда в Гомеле начнут работать елочные базары

Источник материала: Tut.by

Елочные базары в Гомеле начнут работать с 22 декабря, сообщают «Гомельские ведомости» со ссылкой на управление торговли и услуг Гомельского горисполкома.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Предположительно, елочные базары развернутся возле магазинов «Дионис-18» по проспекту Космонавтов, 61А, «Пятый элемент» по ул. Советской, 97, «АЛМИ» по ул. Мазурова, 79, «МАРЦIН» по ул. Барыкина, 143, «Дионис-17» по ул. Свиридова, 99, «Доброном» в микрорайоне «Энергетиков», 8, «Веста» по ул. Мазурова 60.

Также елки можно будет приобрести возле универмага «Гомель», у ресторанов «Речицкий» и «Хрустальный», на площадке около торговых центров «Бульвар» и «Корона», в районе Костюковского филиала Гомельского центрального рынка по ул. Басенкова и ул. Беляева, у торговых рядов «Черниговские», на площадке в районе домов № 105−107 по ул. Быховской, а еще на ул. Оськина и ул. Пенязькова, в районе д. № 33.