ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где и когда в Гомеле начнут работать елочные базары

03.12.2020 18:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Елочные базары в Гомеле начнут работать с 22 декабря, сообщают «Гомельские ведомости» со ссылкой на управление торговли и услуг Гомельского горисполкома.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Предположительно, елочные базары развернутся возле магазинов «Дионис-18» по проспекту Космонавтов, 61А, «Пятый элемент» по ул. Советской, 97, «АЛМИ» по ул. Мазурова, 79, «МАРЦIН» по ул. Барыкина, 143, «Дионис-17» по ул. Свиридова, 99, «Доброном» в микрорайоне «Энергетиков», 8, «Веста» по ул. Мазурова 60.

Также елки можно будет приобрести возле универмага «Гомель», у ресторанов «Речицкий» и «Хрустальный», на площадке около торговых центров «Бульвар» и «Корона», в районе Костюковского филиала Гомельского центрального рынка по ул. Басенкова и ул. Беляева, у торговых рядов «Черниговские», на площадке в районе домов № 105−107 по ул. Быховской, а еще на ул. Оськина и ул. Пенязькова, в районе д. № 33.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Елочные базары в Гомеле начнут работать с 22 декабря.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ксендз из Россон получил 10 суток ареста - за пост с плакатом Цеслера в соцсети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика