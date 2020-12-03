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Ксендз из Россон получил 10 суток ареста - за пост с плакатом Цеслера в соцсети

03.12.2020 18:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ксендз из горпоселка Россоны Вячеслав Барок получил 10 суток ареста — за пропаганду нацистской символики или атрибутики (статья 17.10 КоАП). Отбывать наказание священник будет в Новополоцке. Поддержать его в суд пришел епископ Витебский Олег Буткевич, сообщают друзья Барка в соцсетях.


Вячеслав Барок. Фото: Игорь Матвеев

Напомним, ксендз из городского поселка Россоны Вячеслав Барок в августе опубликовал в соцсетях плакат Владимира Цеслера. 1 декабря в местном РОВД священник узнал, что его обвиняют в пропаганде нацистской символики или атрибутики (статья 17.10 КоАП). В тот же день состоялся суд по этому делу, в процессе объявили перерыв до 3 декабря.

Сегодня суд Россонского района наказал католического священника 10 сутками административного ареста.

Владимир Цеслер в соцсетях разместил обращение в защиту Вячеслава Барка:

— Тот факт, что публикация моей антифашистской работы на странице священнослужителя Вячеслава Барка в сети Интернет расценена как демонстрация нацистской символики, вызывает недоумение, противоречит моему художественному замыслу при работе над произведением. Для каждого, у кого есть глаза, разум и сердце, очевидна антифашистская позиция костела.

Сам Вячеслав Барок заявлял, что административный процесс в отношении него политизирован.

— Старэйшы оперупаўнаважаны крымінальнага вышуку Гаўрылаў, кіруючы, як ён сам сказаў, асабістым меркаваннем, 25 лістапада заўважыў у маіх сацыяльных сетках пост, размешчаны ў жніўні. Ён лічыць, што я размясціў свастыку — нацысцкі сімвал. Я патлумачыў, што я размясціў мастацкі твор славутага мастака Уладзіміра Цэслера «Стоп лукашызм», а не нямецкую свастыку. Я супраць фашызму, камунізму, любога таталітарнага рэжыму. Гэты плакат я размясціў, паказваючы свой пратэст супраць гвалту ў краіне, — рассказал Вячеслав Барок.

Ксендз ведет свой канал на YouTube. Он рассуждает в проповедях в числе прочего и о политике. На случай своего ареста ксендз записал обращение к верующим.

 
 
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Ксендз из горпоселка Россоны Вячеслав Барок получил 10 суток ареста - за пропаганду нацистской символики или атрибутики (статья 17.10 КоАП). Отбывать наказание...
 
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