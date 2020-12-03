Продолжаются суды по надписям «Не забудем». Что сегодня происходило на одном из них

Источник материала: Tut.by

В Минске продолжаются процессы по уголовному делу о надписи у мемориала Александру Тарайковскому. В одном из них подсудимые — Денис Греханов, Игорь Самусенко и Владислав Гулис. Их обвиняют в том, что нанесли на тротуар краской из баллончиков надпись «Не забудем». Сегодня парней продолжали допрашивать, об этом в подробностях рассказал лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», сделали выдержки оттуда.



Один из обвиняемых по этому делу — Денис Греханов

Что за суд?

Продолжается суд над Денисом Грехановым (42 года, работает барменом), Игорем Самусенко (25 лет, администратор велопроката) и Владиславом Гулисом (25 лет, автомойщик).

Их обвиняют в том, что написали на минском тротуаре надпись «Не забудем». Обвинение квалифицирует это как хулиганство и умышленное уничтожение или повреждение имущества, а саму надпись считает циничной.

Минчанам вменяют преступления по ч. 2 ст. 339 УК РБ (Хулиганство), а также по ч. 2 ст. 218 УК РБ (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества).

Греханова, Самусенко и Гулиса правозащитники признали политзаключенными.

Что происходило в суде?

Обвинение указывало такой ущерб от надписи, сделанной красной и белой краской из баллончиков на тротуаре — 10 тысяч 182 рубля 52 копейки. Однако «Горремавтодор» Мингорисполкома выступил в суде с гражданским иском, по которому ущерб намного ниже — всего 255 рублей 99 копеек.

Во вторник, 1 декабря, допросили Дениса Греханова — он отметил, что отправился писать «Не забудем» в память о погибшем во время протестов Александре Тарайковском. Минчанин добавил, что был возмущен отсутствием уголовного дела по следам гибели человека.

В четверг был допрос 25-летнего автомойщика Владислава Гулиса. Он целиком не признает вину.

Рассказал, что раньше не знал Дениса Греханова, а вот Игорь Самусенко — его друг. 9 сентября они с Самусенко договорились встретиться на «Пушкинской», чтобы сходить за сигаретами в магазин. Когда возвращались домой, увидели, что незнакомый человек написал красной краской из баллончика на тротуаре четыре буквы — «НЕ ЗА».

— Мы обсудили, что здесь был убит человек, — рассказал Владислав Гулис.

Парень отметил, что объяснил Денису, как писать, чтобы уходило меньше краски. Сам Гулис признает, что вывел только букву «Е». Кто написал оставшуюся часть фразы, он не видел.

Приехавшая милиция задержала Гулиса и Самусенко, Дениса Греханова сразу не задержали — он рассказывал, что уехал на велосипеде.

На вопрос прокурора, считает ли Владислав Гулис, что надписью повредил или уничтожил тротуарную плитку, тот ответил:

— Я потом эту краску смыл с рук обычной водой в туалете.

Гулис признал исковое требование от «Горремавтодора» на 255 рублей.





После допроса Владислава в процессе заменили государственного обвинителя на прокурора Алину Касьянчик. Она поддерживает гособвинение на другом суде по надписи «Не забудем» над Марией Бобович и Максимом Павлющиком. Вчера она запросила сроки у судьи по тому делу: 2 года в колонии усиленного режима для Павлющика и 1,5 года «домашней химии» для Марии Бобович.

Сегодня допросили и третьего обвиняемого — 25-летнего администратора велопроката Игоря Самусенко, он также заявил, что целиком не признает вину. Также он не считает надпись циничной или оскорбительной.

Игорь Самусенко говорит, что только обвел краской букву «А», чтобы проверить, есть ли еще в баллоне красная краска. Он не видел, писали Гулис или Греханов потом что-то белой краской или нет.

Обвиняемый рассказал, что не признавал вину сразу после задержания, в РУВД, не признает и сейчас.

Отрицает он и вред, который якобы нанесли плитке.

— Я не мог подумать тогда, что можно нанести какой-то вред асфальту. Люди же пишут: «Люблю», «Доброе утро!» — рассказывает Игорь Самусенко в ответ на вопрос прокурора.

В суде также выступил представитель «Горремавтодора», который объяснил, как именно удаляли надпись. К слову, родные обвиняемых возместили сумму материального ущерба предприятию — все почти по 87 рублей.

Свидетель из «Горремавтодора» также добавил, что не считает надпись «Не забудем» оскорбительной.

Что в материалах дела?

В суде изучили письменные материалы дела.

В протоколе сказано, что на месте происшествия утром 9 сентября было несколько надписей в белых, синих, желтых, фиолетовых, красных цветах.

Кроме «Не забудем!» там были надписи «Мы помним тебя, воин света», «Уходи!», «Саня, вон, …», «3%» и другие.

В суде также показали видеозапись с камеры наблюдения, сделанную около 2 часов ночи 9 сентября. Обвиняемые опознали себя на видео.

Этот суд продлится 4 декабря.