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Новый единый центр занятости готовится к открытию в Минске

03.12.2020 18:29 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для тех, кто ищет вакансии. Новый единый центр занятости готовится к открытию в Минске. В одном здании будут работать специалисты разных направлений социальной поддержки. Основная цель такого объединения - оптимизация службы. Вместо трех районных отделов занятости, которые находились в Советском, Московском и Партизанском районах, сейчас будет один - общегородской.

На базе центра регулярно будут проходить ярмарки вакансий, а также начнет работать клуб нанимателей. Представители организаций совместно со специалистами центра будут решать вопросы комплектования новыми кадрами.

 
Теги: Минск
 
 
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Для тех, кто ищет вакансии. Новый единый центр занятости готовится к открытию в Минске. В одном здании будут работать специалисты разных направлений социальной...
 
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