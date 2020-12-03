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МВД: в связи с амнистией к 75-летию Победы освобождено около 2,6 тысячи человек

03.12.2020 18:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Департамент исполнения наказаний МВД исполнил Закон «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Амнистия коснулась более 11 тыс. человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа.

Всего из мест лишения свободы освобождено около 2,6 тыс. осужденных, более чем для 4,5 тыс. человек срок наказания сокращен на один год. Возмещенный ущерб потерпевшим составил более пяти миллионов рублей.

Амнистия применялась только к положительно характеризующимся людям, а их освобождение не повлекло ухудшение криминогенной обстановки в обществе, сообщили в пресс-службе МВД.

 
 
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Департамент исполнения наказаний МВД исполнил Закон «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», сообщила пресс-служба...
 
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