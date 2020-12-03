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В Гомеле судили молодую маму, которая после выборов атаковала авто с членами избирательной комиссии
03.12.2020 20:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле за хулиганство судили 25-летнюю молодую маму, которая не давала проехать членам избирательной комиссии, а затем повредила их авто.
— Около двух часов ночи члены избирательной комиссии завершили подсчет голосов, вышли из здания и сели в Chevrolet Niva и Volkswagen Caddy, на которых направились домой. Собравшаяся возле участка толпа стала препятствовать движению транспорта. В это время девушка вышла на проезжую часть, дошла до ближайшего пешеходного перехода и умышленно преградила дорогу. Рядом с ней остановились еще несколько агрессивно настроенных человек. Вскоре к пешеходному переходу подъехал Volkswagen. Его водитель попытался проехать вперед по свободной встречной полосе. Увидев это, фигурантка подбежала к автомобилю и запрыгнула на капот. Она стала кричать и стучать руками по кузову. Впоследствии на капоте обнаружили вмятины, — сообщает подробности официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
В отношении девушки было возбуждено уголовное дело. Суд Гомельского района приговорил ее к году лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке. Девушка находится в отпуске по уходу за ребенком.
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