Центр биотехнологий открылся в НАН Беларуси

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Традиционное внимание оказывает государство и нашим ученым. В Институте микробиологии Академии наук Беларуси сегодня открылся научно-производственный центр биотехнологий. Здесь реализован весь цикл - от идеи до реализации продукции. Биопрепараты применяются в сельском хозяйстве для повышения иммунитета животных, улучшения морозостойкости и подавления роста возбудителей болезней сельхозкультур. Напомним, первый пусковой комплекс по производству сухих пробиотиков для животноводства открыли в марте прошлого года. А сейчас запустили линейку по выпуску жидких препаратов для растениеводства.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси: "За Академией наук закреплена функция научного сопровождения развития биотехнологической отрасли в стране. По итогам этого года в Беларуси будет произведено биотехнологической продукции примерно на $1 млрд. Это одно из производств, где будут внедрены новейшие технологии, разработки, научные исследования. Дальше эта продукция пойдет в народное хозяйство".

Использование пробиотиков позволит получить более 40 тысяч тонн качественного сбалансированного корма для крупного рогатого скота, свиней, птиц, рыб. Экономический эффект составит около 10 миллионов рублей в год.