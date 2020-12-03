ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Центр биотехнологий открылся в НАН Беларуси

03.12.2020 21:17 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Традиционное внимание оказывает государство и нашим ученым. В Институте микробиологии Академии наук Беларуси сегодня открылся научно-производственный центр биотехнологий. Здесь реализован весь цикл - от идеи до реализации продукции. Биопрепараты применяются в сельском хозяйстве для повышения иммунитета животных, улучшения морозостойкости и подавления роста возбудителей болезней сельхозкультур. Напомним, первый пусковой комплекс по производству сухих пробиотиков для животноводства открыли в марте прошлого года. А сейчас запустили линейку по выпуску жидких препаратов для растениеводства.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси: "За Академией наук закреплена функция научного сопровождения развития биотехнологической отрасли в стране. По итогам этого года в Беларуси будет произведено биотехнологической продукции примерно на $1 млрд. Это одно из производств, где будут внедрены новейшие технологии, разработки, научные исследования. Дальше эта продукция пойдет в народное хозяйство".

Использование пробиотиков позволит получить более 40 тысяч тонн качественного сбалансированного корма для крупного рогатого скота, свиней, птиц, рыб. Экономический эффект составит около 10 миллионов рублей в год.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционное внимание оказывает государство и нашим ученым. В Институте микробиологии Академии наук Беларуси сегодня открылся научно-производственный центр...
 
Новости дня
Новости общества
 
Создание условий для полноценной жизни для людей с инвалидностью - в приоритете политики Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика