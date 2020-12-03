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Схему проплаченных митингов в Беларуси случайно разоблачил украинский блогер

03.12.2020 21:17 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Он пообщался с иностранцем, который проживает в Беларуси, и поинтересовался мнением о протестах.

Молодой человек рассказал, что своими глазами видел, как его соотечественники ходили на несанкционированные митинги за деньги. Правда, потом всех "гостей" депортировали обратно на родину.

Это видео примечательно тем, что гражданин Туркменистана, который видел эти "протесты" своими глазами, отвечает непринужденно, не зная, что его снимают для политического блога. Смотрите и делайте выводы.

 
 
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Он пообщался с иностранцем, который проживает в Беларуси, и поинтересовался мнением о протестах. Молодой человек рассказал, что своими глазами видел, как его...
 
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