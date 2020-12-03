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А. Лесик: Все революции идут по сценарию: разделяй и властвуй

03.12.2020 21:17 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Цели и задачи белорусского мятежа ничем не отличаются от тех, что стояли перед Евромайданом. Такое мнение нашему телеканалу высказал украинский эксперт, депутат и общественный деятель Андрей Лесик. По его словам, любые бархатные революции приводят к настоящему социально-экономическому разгрому.

Андрей Лесик, депутат Харьковского городского совета, глава Харьковской городской организации "Оппозиционная платформа - за жизнь" (Украина): "Все эти революции идут по одному сценарию: разделяй и властвуй. Находят тему, у нас этой темой была тема языка. Посеяли вражду и ненависть на самом деле между людьми, которые никогда не ссорились. И цель главная - радикализация общества, когда люди стравливаются друг с другом. Сейчас, захватив власть в нашей стране, руководят извне, политика ведется антинародная. Ведь проще управлять людьми, которые нищие. Вот из нашей страны делают нищих, у нас пенсионеры выживают, идет, по сути, геноцид граждан Украины, у молодежи перспективы нет. Уничтожается медицина, люди массово покидают нашу страну. Если белорусский народ хочет искать лучшей жизни в Европе и путешествовать по всей стране с целью заработать на коммунальные услуги, идите по тому же пути, что и мы".


 
 
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Цели и задачи белорусского мятежа ничем не отличаются от тех, что стояли перед Евромайданом. Такое мнение нашему телеканалу высказал украинский эксперт, депутат и...
 
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