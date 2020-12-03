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Ежегодный инклюзивный фестиваль творческих возможностей "Одинаковые" в этом году проходит в непривычном формате. С учетом социальной дистанции. Все участники разделены на группы, в пределах которых и демонстрируют свои таланты. В центре дополнительного образования "Ветразь" уже не первый год поддерживают инициативы молодых людей с особенностями развития.

Подготовиться помогают педагоги и волонтеры. Творческая мастерская инклюзивного взаимодействия работает на базе университета культуры. В волонтерских клубах более ста человек, которые устраивают мероприятия разных направлений.

Диапазон работ широкий - аппликации, рисунки, эстрадные постановки. Многие дети - постоянные участники фестиваля. Каждому из них вручили диплом и сладкие подарки.