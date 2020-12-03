ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инклюзивный фестиваль творческих возможностей

03.12.2020 21:17 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ежегодный инклюзивный фестиваль творческих возможностей "Одинаковые" в этом году проходит в непривычном формате. С учетом социальной дистанции. Все участники разделены на группы, в пределах которых и демонстрируют свои таланты. В центре дополнительного образования "Ветразь" уже не первый год поддерживают инициативы молодых людей с особенностями развития.  

Подготовиться помогают педагоги и волонтеры. Творческая мастерская инклюзивного взаимодействия работает на базе университета культуры. В волонтерских клубах более ста человек, которые устраивают мероприятия разных направлений.

Диапазон работ широкий - аппликации, рисунки, эстрадные постановки. Многие дети - постоянные участники фестиваля. Каждому из них вручили диплом и сладкие подарки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодный инклюзивный фестиваль творческих возможностей "Одинаковые" в этом году проходит в непривычном формате. С учетом социальной дистанции. Все участники...
 
Новости дня
Новости общества
 
Более 2,5 тысячи вышли на свободу: завершилась очередная амнистия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика