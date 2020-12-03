«Семья пока не может уехать». Из СИЗО освободили и вывезли в Россию политзаключенного Андрея Новикова

Источник материала: Tut.by

Гражданина России, подполковника полиции в отставке Андрея Новикова, которого обвиняли в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, 26 ноября освободили из СИЗО № 1 на Володарского и вывезли в Россию. Об этом Новиков 3 декабря сообщил в телеграм-канале «Глубокое для жизни».



Фото: личная страница Андрея Новикова в соцсети

Напомним, когда началась кампания по выборам президента, Андрей Новиков стал волонтером инициативной группы Светланы Тихановской. Его задержали 6 июня — за участие в пикете по сбору подписей. Отвезли в милицию в Поставы, чтобы составить протокол по ст. 23.34 КоАП. Но вскоре он оказался на Окрестина.

9 июня в доме семьи в деревне Прусы Поставского района прошел обыск. 12 июня Андрею Новикову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Он почти полгода находился в СИЗО № 1 на Володарского.

Белорусские правозащитники признали Новикова политзаключенным.

3 декабря Андрей Новиков отправил аудиосообщение в телеграм-канал «Глубокое для жизни», в котором рассказал, при каких обстоятельствах его освободили из СИЗО.

— 26 ноября меня выдворили из Беларуси без соблюдения всех норм законодательства. Меня вывезли в том, в чем задержали летом, со скромным баулом вещей, которыми обжился в СИЗО. Вывезли по трассе М1 до границы с Российской Федерацией и оставили там — с российским паспортом и штампом о запрете въезда в Беларусь на 10 лет.

Семья Новикова осталась в Беларуси.

— У меня в деревне Прусы остается семья — жена и двое детей. Они пока не могут уехать. Младшей дочке полтора года. Я готов забрать семью в Россию, но супругу удерживает от переезда то, что ребенок периодически проходит реабилитацию под присмотром врачей.

Новиков признается, что находится в тяжелом положении:

— Мой статус по уголовному делу неясен. Арест отменили без объяснения причин, после чего меня выдворили из Беларуси неизвестные люди. Они изъяли все документы, которые я собрал в ходе следствия, а также все личные записи и всю переписку — открытки, письма поддержки. Все это собрал в пакет и забрал неизвестный человек. Мы находимся в тяжелом состоянии. У меня связаны руки — семья осталась в заложниках в Беларуси. У супруги — по обстоятельствам, которые я описал выше. Поэтому мы решили максимально придать огласке свою историю.

Андрей Новиков поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он был в СИЗО.