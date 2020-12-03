История белоруски, уехавшей в Польшу в поисках лучшей жизни

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Следующий репортаж развеивает мифы безоблачной жизни белорусских медиков в Польше. Да, люди здравоохранения сегодня в цене. Но, как оказывается, именно в своей стране. Уехав в Евросоюз, зачастую им приходится долго подтверждать квалификацию, годами учиться, а чтобы пройти стажировку - госпиталю еще и заплатить. По итогу опускаются руки. А жить-то за что-то нужно. Дорога одна - подсобный рабочий, уборщик. Своей историей с журналистами Агентства поделилась Инесса Каминская. На заметку тем, кто сидит на чемоданах. Репортаж от первого лица (видео).