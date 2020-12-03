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Белорусы за конструктивный диалог

03.12.2020 22:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дальнейшее развитие нашей страны зависит от каждого белоруса. Очень важно сохранить национальное единство. Люди устали от беспорядков на улицах. То, что сейчас происходит в Беларуси, важно преодолеть и сделать это цивилизованно через диалог.

"Таких обостренных ситуаций раньше никогда не было. Мы всегда умели как-то найти выход, договориться. Я думаю, в Беларуси должны продолжать диалог между, в данном случае, государством и оппозицией. Не допускать, чтобы… страна просто развалится".

"Лишний раз вот эти выходы на улицу доказали что ни к чему они не приводят. Действительно, нужно вести конструктивный диалог, прийти уже к какому-то общему знаменателю. Хотелось бы вернуться в то мирное русло, в ту мирную Беларусь, которая была до этих событий".

"Опыт других стран показывает, что "цветные революции" идут по одной и той же схеме, по одному и тому же шаблону и ни к чему хорошему это не приводит. Нельзя допустить решения вопросов на улице. Единственный вопрос развития нашей страны - это диалог".

 
 
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Каждый из нас ответственен и за дальнейшее развитие страны, удастся ли преодолеть раскол в обществе и сохранить национальное единство. Для все большего числа...
 
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