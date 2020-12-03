Минчане исправно оплачивают коммунальные услуги

Источник материала: БT

Хочется развенчать и еще один миф. Оппозиционные СМИ и экстремистские телеграм-каналы в последнее время любят спекулировать на тему задолженности населения за услуги ЖКХ. Пишут цифру в 9 миллионов рублей. И преподносят ее как "результат массового саботажа граждан" своих обязательств. Якобы люди откликнулись на призыв "не платить государству ни копейки". Однако это совсем не так. За комментарием мы обратились в столичный единый расчетно-справочный центр.

Татьяна Осикова, замдиректора Единого расчетно-справочного центра г. Минска: "Большинство минчан исправно платят за тепло, воду и свет. А те, кто иногда позволял себе забыть, те платят чуть позже, но с учетом пени. Собираемость платы за ЖКХ в столице за 10 месяцев обеспечена в размере 99,41%. За аналогичный период прошлого года она составляла 100,06%. То есть, по сравнению с прошлым годом практически ничего не изменилось, недобрали менее одного процента от начисленной суммы. Так что, не исключено, что к концу года собираемость снова будет обеспечена чуть выше, чем 100%".

Как подчеркнули в расчетно-справочном центре, к оплате услуг ЖКХ жители столицы традиционно относятся очень ответственно.