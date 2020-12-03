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Погода на 4 декабря
03.12.2020 22:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга. Местами по республике ожидается гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах усилится ветер порывами до 15-18 м/с.
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Погодные условия в Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга. Местами по республике ожидается гололед, на дорогах гололедица. В...
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